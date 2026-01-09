0.9 C
Pordenone
venerdì , 9 Gennaio 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Via Molinari, modifiche alla viabilità per lavori Italgas

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – L’amministrazione comunale ha disposto delle prescrizioni di viabilità in via Molinari per permettere l’esecuzione di un intervento di spostamento della rete gas, necessario nell’ambito dei lavori di rigenerazione dell’area “Ex Fiera”.

I lavori, affidati alla ditta Italgas Reti Spa, comporteranno le seguenti modifiche temporanee alla circolazione stradale, a partire da lunedì 12 gennaio per il tempo necessario alla conclusione dei lavori:
• Senso unico alternato: il traffico sarà regolato mantenendo sempre libera almeno una corsia di marcia.
• Sicurezza stradale: è istituito un limite massimo di velocità di 30 km/h in tutta l’area interessata dal cantiere.
• Percorsi pedonali: l’attraversamento pedonale davanti al civico n. 40 di via Molinari sarà completamente chiuso, i percorsi alternativi saranno indicati sul luogo. Sarà garantita la regolarità della circolazione. Per tutti i dettagli consultare l’ordinanza della Polizia Locale.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.