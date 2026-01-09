Via Molinari, modifiche alla viabilità per lavori Italgas

PORDENONE – L’amministrazione comunale ha disposto delle prescrizioni di viabilità in via Molinari per permettere l’esecuzione di un intervento di spostamento della rete gas, necessario nell’ambito dei lavori di rigenerazione dell’area “Ex Fiera”.

I lavori, affidati alla ditta Italgas Reti Spa, comporteranno le seguenti modifiche temporanee alla circolazione stradale, a partire da lunedì 12 gennaio per il tempo necessario alla conclusione dei lavori:

• Senso unico alternato: il traffico sarà regolato mantenendo sempre libera almeno una corsia di marcia.

• Sicurezza stradale: è istituito un limite massimo di velocità di 30 km/h in tutta l’area interessata dal cantiere.

• Percorsi pedonali: l’attraversamento pedonale davanti al civico n. 40 di via Molinari sarà completamente chiuso, i percorsi alternativi saranno indicati sul luogo. Sarà garantita la regolarità della circolazione. Per tutti i dettagli consultare l’ordinanza della Polizia Locale.