Viabilità Maratonina dei Borghi “Città di Pordenone”

PORDENONE – Domenica 6 novembre è in programma la 16° edizione della Maratonina dei Borghi “Città di Pordenone” e per consentirne lo svolgimento in sicurezza il Comando di Polizia Locale ha emanato un’ordinanza con cui dispone divieti e limitazioni alla viabilità.

Il divieto di circolazione sarà istituito dalle 9:00 alle 12:30 sulle strade interessate dalla gara (o parte di esse) e su alcune vie attigue:

viale Martelli (partenza), piazza XX Settembre, piazzale Ellero dei Mille, via Cavallotti, piazzale Duca d’Aosta, via Colonna, via San Valentino, via Piave, via Carnaro, via General Cantore, via Baracca, rotatoria Rive Fontane, via Fonda, viale della Libertà, viale Dante, viale Martelli, rotatoria Borgomeduna, via San Giuliano, via Mestre, via Nuova di Corva, via Pirandello, via Villanova, via Villanova di Sotto, attraversamento di via N. di Corva, via Segaluzza, via Zanette, attraversamento di corso Lino Zanussi, via Gatti, via Linussio, viale Treviso, via Segaluzza, via della Dogana, viale Treviso, via delle Grazie, via Pola, via Cappuccini, via Tessitura, via Cotonificio, parco dei laghetti di Rorai, via Abba, via Maggiore, piazzale San Lorenzo, via Canova, viale Grigoletti, largo San Giovanni, corso Garibaldi, piazza Cavour, via Mazzini, via Pola, via Codafora, via San Marco, via Riviera del Pordenone, viale Martelli, piazza XX Settembre (arrivo).

Verrà istituito il divieto di sosta con rimozione dalle 6:00 alle 12:00 in piazza XX Settembre, piazzale Ellero, via Cavallotti, via Colonna, viale Martelli, viale Cossetti, piazza Cavour, corso Garibaldi, via Mazzini, via San Marco, viale Treviso, viale Grigoletti, largo San Giovanni, viale Dante.

Senso unico dalle 9:00 fino al termine della gara in via San Valentino, via Piave, viale Grigoletti.