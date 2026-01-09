0.9 C
Villa Cattaneo nella docuserie Rai “Playing Memories – Due settimane x un sogno”

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Pordenone protagonista su RAI Playcon Villa Cattaneo al centro delle puntate 8 e 9 della docuserie “Playing Memories – Due settimane X un sogno” condotta daMarco Liorni. Un risultato che porta la nostra città sotto i riflettori nazionali e internazionali, confermandola come polo d’eccellenza per l’arte e la formazione creativa.

Il commento dell’Assessore alla Cultura Alberto Parigi: “La serie televisiva non poteva scegliere luogo più appropriato. Villa Cattaneo è infatti al centro di un progetto targato Pordenone 2027 per trasformarla in un Polo del Futuro Musicale (PFM) gestito da under 35 con la missione, tra le altre, di crescere i giovani talenti musicali. Allo stesso tempo, vista la sua ampiezza, verrà potenziata la destinazione della villa a location per eventi.”

La docuserie nasce dal progetto “Playing Memories”, finanziato dal PNRR, e racconta un viaggio straordinario attraverso le avventure creative di centoventi giovani artisti: la maggior parte provenienti dai migliori Istituti di alta formazione artistico-musicale d’Italia, affiancati da ventiquattro talenti internazionali.Un’esperienza che celebra l’arte in tutte le sue forme – danza, musica, arti visive, arti sceniche, scultura, pittura e fotografia – attraverso otto residenze artistiche in tutta Italia e sedici live performance nel mondo, in un autentico laboratorio di scambio interculturale.

Per l’occasione Villa Cattaneo si è trasformata nella sede di una delle residenze artistiche più significative del progetto, ospitando giovani artisti provenienti da diverse nazioni e discipline: un palcoscenico d’eccezione che ha permesso alla nostra città di essere testimone e protagonista di un’esperienza formativa unica, dove la creatività ha incontrato la tradizione e l’innovazione.

Il progetto, guidato dal Saint Louis College of Music, ha visto la partecipazione determinante di ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) Roma/Pordenone, i cui docenti e studenti hanno contribuito con competenze progettuali e di ricerca. La docuserie è stata realizzata in partnership con istituzioni di prestigio: il Conservatorio Alfredo Casella de L’Aquila, la Fondazione Accademia Teatro alla Scala e la RUFA (Rome University of Fine Arts).

“Playing Memories” parte da un’idea di memoria come forza generativa capace di connettere tutte le forme d’arte. Non semplice ricordo, ma processo creativo attraverso cui l’esperienza umana si trasforma in immaginazione e innovazione. La memoria musicale e artistica diventa così il cuore pulsante di un dialogo internazionale che mescola e reinventa tradizioni e linguaggi, dando vita a nuove forme di espressione artistica contemporanea.

Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay.it al seguente link: Playing Memories – Due settimane X un sogno – Puntate – RaiPlay

