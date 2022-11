“Violenza economica ed Educazione finanziaria, convegno il 28

PORDENONE – Sarà Claudia Segre, una delle più accreditate esperte di finanza e attiviste per la parità di genere in Italia, Fondatrice nonché Presidente di Global Thinking Foundation, la relatrice di punta del convegno “Violenza economica ed Educazione Finanziaria: riconoscerla per combatterla” in programma lunedì 28 novembre 2022 dalle 17 alle 19.30 nell’ex Convento di San Francesco a Pordenone (gradita la prenotazione scrivendo a: [email protected]), promosso dal Comitato pari opportunità presso l’Ordine degli Avvocati di Pordenone, sempre in prima linea, unitamente al Comune di Pordenone e all’Assessora Guglielmina Cucci, sul tema della violenza contro le donne.

“Il focus di quest’anno – dice l’avvocata Sara Rizzardo, Presidente del Comitato e moderatrice dell’incontro – in sintonia con l’assessorato comunale è la violenza economica, fenomeno che affonda le sue radici in un terreno di pregiudizi patriarcali e di culto dei ruoli di genere. Per le donne è difficile riconoscere la violenza economica subita, come vera e propria violenza. E’ importante dunque riconoscerla e combatterla per essere libere. In questa prospettiva verrà sottolineata l’importanza rivestita dall’educazione finanziaria grazie alla nostra illustre relatrice, Claudia Segre”.

“L’evento dell’ordine degli avvocati – sottolinea Cucci – ci introdurrà all’Azione di sistema per prevenire la violenza economica contro le donne, progetto comunale finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, con quale siamo impegnati assieme a Fondazione WellFare, IRES Fvg, Ordine dei Giornalisti e Voce Donna e che verrà illustrato durante il convegno”.

La Dottoressa Segre parlerà dell’importanza dell’educazione finanziaria e dei progetti in campo per combatterla, in linea con il suo obiettivo di “far sì che tutte le donne sappiano di essere in grado di prendere decisioni finanziarie complesse e che non debbano mai accontentarsi di poco: meno soldi, meno potere, meno indipendenza”.

Inserita da Forbes nel 2019 tra le 100 donne italiane di successo nel mondo e tra le 100 Global Women in Leadership da GCPIT India nel 2021, Segre ha maturato un’esperienza trentennale nei mercati finanziari internazionali, con approfondimenti circa le dinamiche geopolitiche globali e le relative correlazioni economico –finanziarie ed è nota e apprezzata a livello mondiale per il continuo impegno sociale.

Ha ricoperto a lungo ruoli di responsabilità nelle capogruppo di Gruppo Intesa, Unicredit e Credem. Già membro della Consulta Esperti della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, è stata Chairman del Board of Education di ACI FX International, ora Honorary Member, Socia Fondatrice di ASSIOM FOREX – già Vice Presidente di ASSIOM – è stata Segretaria Generale ASSIOM FOREX dal 2009 al 2016.

Membro esterno della commissione Pari Opportunità dell’Accademia dei Lincei, fa parte anche dell’Organismo Consultivo del Garante per la tutela delle vittime di reato della Regione Lombardia e dell’Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle Donne e sulla violenza domestica presso il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio.

Il panel si completa con gli interventi della psicologa e psicoterapeuta Federica Parri, della notaia Gabriella Dibenedetto, della commercialista Francesca Vaccaro, dell’avvocata Graziella Cantiello, Presidente Aiaf Fvg e di Chiara Cristini, esperta in politiche di genere e Project Manager, che illustrerà il Progetto del Comune di Pordenone.

L’evento è realizzato col patrocinio del Comune di Pordenone e della sua Commissione sulle Pari Opportunità, della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo donna, dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone, dell’Ordine degli Psicologi FVG, dei Comitati per le Pari Opportunità presso gli Ordini degli Avvocati di Udine, Trieste e Gorizia, di Aiaf Fvg, di Aiga Sezione di Pordenone, Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Pordenone, Camera degli Avvocati di Portogruaro e Global Thinking Foundation.

Per le istituzioni saranno presenti il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone, avv. Alberto Rumiel, la Presidente della Commissione Regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, Dusolina Marcolin e l’Assessora alle pari opportunità del Comune di Pordenone, Guglielmina Cucci.