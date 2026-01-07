-1.5 C
Visita del nuovo Questore Colasanto al sindaco Basso

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Il nuovo Questore di Pordenone, dottoressa Graziella Colasanto, ha fatto visita al Sindaco Alessandro Basso nella giornata di mercoledì 7 gennaio.

“Ho incontrato la dottoressa Colasanto con grande gioia, annodando in questo modo fin da subito il filo di grande collaborazione instaurato negli scorsi mesi con il dottor Solìmene” queste le parole del primo cittadino a margine dell’appuntamento.

“È stato un momento che mi sento di dire proficuo – prosegue il primo cittadino – fin da subito siamo entrati nel merito delle questioni più importanti. Come primo impatto non posso che confermare di aver trovato di fronte a me una donna determinata e seria, sono convinto che lavoreremo positivamente per fare il bene del nostro territorio”.

A seguito dell’incontro il Sindaco e il Questore si sono soffermati con l’Assessore Ceolin “a testimonianza – chiude Basso – di come le nostre Istituzioni vogliano fin da subito lavorare in sinergia senza lasciare nulla di intentato”.

