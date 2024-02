Visita inattesa da Mingot, arriva Marina Massironi

PORDENONE – Visita inattesa all’Antica Osteria Mingot di Rorai Grande dove si è fermata per un pranzo Marina Massironi.

L’attrice, molto conosciuta soprattutto per la sua collaborazione con Aldo, Giovanni e Giacomo era in città per lo spettacolo “Il Malloppo”, proposto all’Aldo Moro di Cordenons.

“….Marina…ma sei proprio tu!!!” Più o meno è andata così! – hanno scritto sui social del locale di Rorai Grande -Vengono proprio tutti a provare la Renga di Claudio! Avanti tutta Marina!».