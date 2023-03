Volley: fervono i preparativi per il Torneo Città di Pordenone – Memorial Barattin

Pordenone – Dopo due edizioni ridotte dovute alla pandemia causata dal Covid-19 ritorna il consueto appuntamento pallavolistico pasquale con il 17° Torneo Città di Pordenone – 12° Memorial Nicola Barattin con la manifestazione che prenderà il via dal 6 all’ 8 di aprile.

Manca meno di un mese alla partenza di questa 17^ edizione e in casa Pordenone Volley fervono i preparativi.

Il via alla manifestazione verrà dato giovedì 6 aprile 2023 alle 18.00 presso l’Auditorium Concordia.

Come nelle precedenti edizioni, Insieme per Pordenone che quest’anno si avvarrà della collaborazione del CEM Cultura e Musica che nell’occasione preparerà un’esibizione ad hoc, metterà in scena la cerimonia d’apertura dove oltre alla presentazione delle squadre partecipanti al Torneo verrà “svelato” il Testimonial di quest’anno. Venerdì 7 e sabato 8 aprile si svolgeranno invece tutte le gare del Torneo.

A partire dalle ore 9.00 le squadre iscritte si affronteranno sui parquet delle 10 palestre individuate della provincia di Pordenone:

Borgomeduna, Via Vesalio, PalaGallini, Vallenoncello, Villanova di Pordenone, Bannia, Fiume Veneto, Tamai di Brugnera, Roveredo in Piano e San Quirino. Anche quest’anno non mancherà il Volley Party previsto nella giornata di venerdì 7 aprile dove, dopo cena, tutte le squadre partecipanti potranno ballare e divertirsi. Le finali e le premiazioni si terranno sabato pomeriggio al PalaGallini. L’ appuntamento è dalle ore 15.00 per le finali del memorial Barattin e a seguire tutte le premiazioni delle squadre partecipanti.

Un doveroso grazie va a tutte le associazioni che collaboreranno durante la manifestazione: oltre al CEM citato in precedenza, Insieme per Pordenone ringrazia anche l’associazione Festa in Piassa di Villanova di Pordenone che fornirà tutti pasti, dalla cena del giovedì al pranzo del sabato.

A tutte le associazioni sportive che hanno dato la possibilità di utilizzare le palestre come la Libertas Fiume Veneto, la Pallavolo Brugnera, il Volley San Quirino, il GS Vallenoncello e l’ ASD Basket Villanova.

Inoltre Pordenone Volley ringrazia i comuni di Pordenone, San Quirino, Brugnera e Roveredo in Piano per la concessione del patrocino per l’utilizzo delle palestre.

G.P.

Condividi