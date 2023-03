Primavera a Pordenone 2023: oltre duecento eventi

PORDENONE – Ritorna la “Primavera a Pordenone”, kermesse promossa dal Comune di Pordenone, che in questa sua edizione 2023 propone un fitto calendario di rassegne musicali e culturali, appuntamenti, eventi sportivi ed iniziative dedicate ai bambini, che animeranno le piazze e le vie della città.

È stata presentata sabato 11 marzo in sala consiliare alla presenza dell’Amministrazione comunale, della giornalista pordenonese del Tg2 Maria Leitner e delle numerose associazioni del territorio che collaboreranno coi loro eventi alla buona riuscita di questo contenitore culturale. Anche per la Primavera si è scelto un format che, come per l’Estate e il Natale a Pordenone, intende promuovere la città e il suo fermento culturale.

​Dal 18 marzo al 18 giugno infatti la stagione primaverile sarà caratterizzata da numerosi e diversificati appuntamenti che spaziano dalla cultura al tempo libero, dalle attività ricreative allo sport. Ma anche tanta musica, teatro, cinema, arte, letteratura, poesia, visite guidate, laboratori didattici.

Una miriade di eventi che coinvolgeranno l’intero territorio cittadino, toccando le strutture culturali, il teatro, i luoghi di aggregazione, gli auditorium, le piazze cittadine, i parchi e le aree verdi, facendo riscoprire ai pordenonesi e a chi viene da fuori una città bella, accogliente e moderna.

Gli eventi si rivolgeranno al vasto pubblico con particolare attenzione a bambini e famiglie. Mostre, visite guidate per i più piccoli al Museo civico e in quello di Scienze Naturali, mentre in Biblioteca civica si svolgeranno i laboratori creativi per bambini da 5 a 10 anni, letture di fiabe (0-6 anni) e letture ad alta voce (3-6 anni e 4-10 anni) e infine i laboratori creativi Fiabaliberatutti! dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie, curati da Melarancia. Il 14 maggio questa associazione coinvolgerà tutti i bimbi in piazza XX Settembre con le divertenti attività organizzate per festeggiare la giornata del Ludobus, quando in piazza si daranno appuntamento ben 10 ludobus da tutta Italia.

In Biblioteca si terranno anche eventi culturali, una mostra fotografica legata alla rassegna Dedica, presentazioni di libri, proiezioni di resoconti di viaggi in Groenlandia, Cina e Madagascar, un Festival di Poesia ed un recital di poesie per le donne dell’Iran.

In fatto di mostre, si parte con le opere pittoriche di Alberto Magri presso la Società operaia di mutuo soccorso, con la mostra fotografica di Matteo Balsamini in Galleria Bertoia, per proseguire al Museo civico di Palazzo Ricchieri con l’esposizione delle creazioni delle ceramiche Galvani, per continuare con quella di un grande quadro del Grigoletti, scovato in Inghilterra. Numerosi gli appuntamenti teatrali in programma: “Oriente – Occidente. Dialogo delle anime”, “I dialoghi della vagina”, “Il Gabbiano. Progetto Cechov – prima tappa”, “La stanza delle anime”, “Edificio 3.

Storia di un intento assurdo”, “Bouquet of Madness” e il monologo “Sei donne che hanno cambiato il mondo”. Per la musica vanno ricordati i concerti di Claver Gold, Emma Nolde, Bassi Maestro, Murubutu, Ramone’s day. Al teatro Verdi si esibiranno il Quintetto dei virtuosi italiani, i Camerata Salzburg e la Jugend Orchestra. Spazio anche alla lirica con la messa in scena dell’Otello, e alla danza con lo spettacolo “A night with Sergio Bernal”. Entro la kermesse, Cinemazero propone proiezioni film in versione restaurata e in lingua originale.

Oltre agli eventi singoli, la manifestazione si struttura su diverse rassegne: dal 18 al 25 marzo si parte con il Festival Dedica, incentrato quest’anno sulle opere della scrittrice Maylis de Kerangal; dal 25 marzo al 2 aprile segue la rassegna musicale Segovia Guitar Week; parallelamente dal 29 marzo al 2 aprile avrà luogo il Pordenone Docs Fest con Le voci del documentario; dal 2 al 23 maggio sarà la volta di Fuorigioco, rassegna letteraria dedicata agli autori “irregolari”, scomparsi, scomodi o dimenticati.

Ancora musica dal 31 maggio al 4 giugno con Jazzinsieme, poi dal 7 al 10 giugno con la 30a edizione del Music in Village, dal 16 al 18 giugno col Festival Piano City ed ancora, col Polinote Music Festival e, dal 4 al 10 giugno, con Pordenone Fa Musica. Infine dal 5 al 9 giugno PordenonePensa proporrà vari incontri con importanti personaggi della cultura del nostro Paese.

Diversificate le proposte per il tempo libero: dal 12 marzo al 2 giugno sono previsti gli aperitivi della domenica al Botanico, bistrot al parco San Valentino, con dj set. Il 25 aprile tutti pronti per La Fortajada, nel medesimo parco, poi dal 5 al 7 maggio si svolgerà il Mercato Europeo “Pordenone chiama Europa 2023”. Il 20 e 21 maggio ci sarà la Sagra di San Valentino al parco dove, nel corso della Primavera a Pordenone, avranno luogo numerosi concerti con Orchestra e Coro San Marco.

Si ricordano anche una Rassegna dedicata al Clarinetto e varie esibizioni della Filarmonica città di Pordenone con concerti, sfilate per le vie del centro in occasione di eventi pubblici quali il Processo e rogo de la Vecia, la festa della Liberazione, la festa della Repubblica, la processione del Corpus Domini e l’anniversario della Protezione Civile. Al parco Galvani si svolgeranno alcuni eventi organizzati dalla Compagnia delle rose con visite guidate al roseto, mentre dal 16 al 18 giugno ci sarà la Festa sul Nonsel.

Spazio anche alle iniziative sportive: trofei di judo a Villanova, di basket a Vallenoncello, dal 20 al 21 maggio la 19° edizione del concorso Pordenone Danza, una giornata di Dance Mob e, dal 7 al 10 aprile si giocheranno i tornei giovanili internazionali Cornacchia e Gallini, rispettivamente di volley e calcio, che portano a Pordenone giovani atleti da ben 4 continenti.

Attenzione anche al mondo dell’associazionismo e del sociale per sensibilizzare l’opinione pubblica in occasione della Giornata mondiale dell’Autismo, per la donazione del sangue con Avis e per promuovere la prevenzione a 360° attraverso il Tour della salute in piazza XX Settembre. Il 28 maggio inoltre si giocherà “Una partita da vincere” incontro di calcio con gli ex campioni di serie il cui ricavato andrà a favore dei bambini del CRO.

La rassegna primaverile vede impegnato il Comune di Pordenone in azioni concrete di promozione culturale e turistica del territorio attraverso la collaborazione con i promotori dei festival e degli eventi. Il nutrito programma è reso possibile grazie alla sinergia di più di 40 associazioni e sodalizi pordenonesi e regionali impegnati a fare rete e sistema con il Comune per permettere di convogliare nel modo più efficace risorse, capacità intellettuali, organizzative e strutturali verso una mission unica e comune. La scelta di presentare un calendario online, implementabile in ogni momento ed arricchibile di eventi in corsa, consente inoltre il risparmio di carta.

Inoltre, attraverso un QR code, chiunque potrà in ogni momento ciò che accade in città. La Primavera a Pordenone sarà promossa sul sito, attraverso i social, le sponsorizzate e, su sollecitazioni dei negozianti, grazie anche a totem e bandiere per le vie del centro. Sarà inoltre promossa anche presso i locali della Fiera, attraverso brochure e locandine offerte ai visitatori.

Per informazioni e programma www.comune.pordenone.it/primavera .