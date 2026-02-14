Wideline Radio lancia FAKE RADIO: la radio interamente generata da Intelligenza Artificiale

PORDENONE – Wideline Radio annuncia il lancio di Fake Radio, la prima radio italiana completamente creata e condotta da Intelligenze Artificiali. Il debutto è fissato per il 14 febbraio 2026, giorno di San Valentino, scelto non a caso come “il giorno più finto dell’anno”: una data simbolo di emozioni amplificate, promesse esagerate e romanticismo preconfezionato, perfetta per ospitare un progetto che gioca sull’ambiguità tra realtà e finzione.

Fake Radio sarà accessibile sulla piattaforma Wideline Radio, sul sito ufficiale www.wideline.it e tramite l’app gratuita Wideline Radio (disponibile per iOS e Android). Musica, rubriche, notiziari,

interviste, commenti sportivi, approfondimenti culturali: tutto sarà generato in tempo reale da modelli di IA avanzati. Non ci saranno voci umane in onda, ma solo voci sintetiche, testi scritti da

algoritmi e contenuti creati interamente da macchine.

I creatori del progetto, Renato Mantello e Stefano Risi, di Wideline Radio, spiegano così la genesi e l’obiettivo di Fake Radio:

«Abbiamo voluto creare uno spazio in cui l’Intelligenza Artificiale mostri apertamente e senza filtri tutto ciò che è capace di fare oggi: comporre musica, condurre programmi, scrivere notizie, imitare stili e toni di voce. Fake Radio non è un esperimento tecnico fine a se stesso, ma un invito concreto

a prestare attenzione. Nella vita quotidiana, sui social, nelle notizie, nei messaggi che riceviamo, il confine tra vero e falso si sta assottigliando sempre di più. Vogliamo che chi ascolta Fake Radio impari a riconoscere i segnali, a fare domande, a sviluppare un orecchio critico. Perché distinguere il vero

dal falso non è più solo una competenza, è una necessità.»

Con lo slogan “Tutto finto, tutto vero”, Fake Radio si propone come un laboratorio permanente di consapevolezza digitale: un luogo dove la finzione è dichiarata, esplicita e, proprio per questo,

diventa strumento per capire meglio la realtà.

Il progetto è aperto alla partecipazione attiva della comunità creativa. Wideline Radio invita creator, musicisti, autori, podcaster e artisti digitali a inviare le proprie produzioni generate con IA (brani,

rubriche, format, esperimenti sonori) all’indirizzo [email protected]. Le proposte più interessanti verranno inserite in palinsesto, dando vita a una programmazione sempre nuova e

collaborativa.

Fake Radio non vuole sostituire la radio tradizionale, ma affiancarla, provocarla e stimolare un dibattito necessario sul futuro dell’informazione e dell’intrattenimento nell’era dell’Intelligenza

Artificiale.

Per informazioni:

Wideline Radio

Sito: www.wideline.it

Email: [email protected]

App: Wideline Radio (gratuita su App Store e Google Play