Wushu, ai mondiali in Indonesia Greta Mellina Bares

PORDENONE – Da Aviano a Tangerang. Dopo aver fatto tappa in Grecia, dove si è laureata campionessa europea di wushu (arti marziali cinesi), la 17enne Greta Mellina Bares partirà sabato alla volta dell’Indonesia per partecipare ai Campionati mondiali Juniores di wushu (in programma dal 2 all’11 dicembre). In particolare si confronterà con le migliori avversarie del pianeta nella disciplina del taolu.

I riflettori sono tutti puntati su di lei. Tesserata da quando aveva otto anni con la Weisong School di Pordenone, affiliata al Centro sportivo provinciale Libertas, Greta è cresciuta sotto l’ala dell’istruttore Angelo Del Prete (discepolo del maestro Liu Yuwei). Quattro anni dopo è entrata a far parte della squadra agonistica della Weisong e dal quel momento è sempre stata seguita da Yuwei.

Nonostante la giovanissima età, il suo palmares è a dir poco stupefacente. Oltre al titolo europeo appena conquistato, ha vinto numerose medaglie in occasione di Campionati italiani e Coppa Italia. Si è poi messa in luce anche nell’incontro amichevole tra Italia e Francia, a Parigi, dove ha collezionato un secondo e un terzo posto.

“Greta – sottolinea il mastro Yuwei – è cresciuta moltissimo nelle ultime stagioni e i risultati si sono visti. Adesso, però, arriva il bello: dopo la bellissima esperienza in Grecia, si dovrà confrontare con le migliori specialiste al mondo di wushu. Il mio augurio è che possa piazzarsi tra i primi dieci posti, anche se ovviamente tutti facciamo il tifo perché possa tornare dall’Indonesia con una medaglia al collo”.

Ivo Neri, presidente del Centro sportivo provinciale Libertas, si è unito agli auspici di Liu Yuwei confidando che la trasferta di Tangerang possa portare bene alla portacolori della Weisong.