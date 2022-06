Yoga per la solidarietà al Parco San Valentino

PORDENONE – Giovedì 9 giugno ripartono le lezioni di Vinyasa e Yin Yoga al Parco San Valentino a Pordenone. Sarà l’occasione per conoscere i benefici di questa antica pratica capace di migliorare la postura, riattivare il corpo e rilassare la mente.

Le lezioni si svolgeranno dal 9 giugno al 28 luglio ogni giovedì sera, dalle 19 alle 20. Si consiglia di arrivare almeno 10 minuti in anticipo, portare un tappetino per yoga dinamico, un piccolo asciugamano e una bottiglietta d’acqua.

L’iniziativa è gratuita ma i partecipanti sono invitati ad effettuare una libera donazione destinata ai profughi ucraini attraverso il sito www.comune.pordenone.it .

Le lezioni sono organizzate da Meraki Way e saranno tenute da Sabrina De Giusti, insegnante certificata Yoga Alliance di Vinyasa, Hatha Yoga, Yoga in gravidanza e Yin Yoga, che pratica da 17 anni e insegna da 7 in diverse città del Triveneto. Per info Meraki Way by Sabrina De Giusti – [email protected] .

In caso di maltempo le lezioni non avranno luogo.