Zamma riprende la Cremo nel recupero; Pordenone-Cremonese 2-2

LIGNANO SABBIADORO – La zampata nel recupero di Zammarini, subentrato a Valietti, regala il pareggio (2-2) al Pordenone contro la Cremonese e il secondo punto conquistato in tre partite per mister Tedino. Al Teghil è andata in scena una gara piacevole ma fortemente condizionata dalla pioggia. Ramarri in vantaggio al 20′ del pt con Camporese che di testa batte Carnesecchi su cross di Falasco dalla sinistra. Da paura la reazione dei grigiorossi che in due minuti ribaltano il match portandosi sull’ 1-2 quando al 24′ trova il pareggio con Zanimacchia e al 26′ il vantaggio con Strizzolo, ex della partita ed abbonato alle reti i ramarri. In entrambe le circostanze la difesa neroverde non è esule da colpe. Nella ripresa mister Tedino indovina i cambi, il Pordenone spinge e a tempo scaduto riprende la Cremo. Il Pordenone ritornerà in campo sabato 6 novembre ore 16.15 in trasferta a Brescia.

Il tabellino:

PORDENONE – CREMONESE 2-2

GOL: 20′ pt Camporese, 24′ pt Zanimacchia, 26′ Strizzolo, 47′ st Zammarini

PORDENONE (4-3-3): Perisan; Valietti (31′ st Zammarini), Camporese, Stefani (31′ st Sabbione), Falasco; Petriccione (14′ st Magnino), Pasa (22′ st Pinato), Folorunsho; Ciciretti (22′ st Pellegrini), Tsadjout, Cambiaghi. A disp.: Bindi, Mensah, Kupisz, Misuraca, Butic, Chrzanowski, Sylla. All. Tedino.

CREMONESE (4-3-3): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Okoli (1′ st Ravanelli), Valeri; Valzania, Castagnetti, Fagioli (1′ st Bartolomei); Strizzolo (13′ st Gaetano), Di Carmine (39′ st Ciofani), Zanimacchia (22′ st Báez). A disp.: Ciezkowski, Sarr, Báez, Nardi, Buonaiuto, Meroni, Bartolomei, Vido, Crescenzi. All. Pecchia.

ARBITRO: Maggioni di Lecco. Assistenti: Bercigli di Firenze e Berti di Prato. Quarto ufficiale: Zanotti di Rimini. Var: Camplone di Pescara. Avar: Colarossi di Roma 2.

NOTE:ammoniti Okoli, Falasco, Tsadjout e Castagnetti. Angoli: 4-3. Recupero: 0′ pt, 4′ st. Spettatori 917 (di cui 187 abbonati). Incasso 9.296 euro.

P.G.