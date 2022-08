1ª Cronoscalata dell’Arzino Casiacco, sabato 6 agosto

VAL D’ARZINO – C’è sempre un motivo. Qui i “perché” sono due: abbinare l’aspetto sportivo alla valorizzazione della Val d’Arzino, magnifico territorio adatto al turismo lento, a base di escursioni immerse nella natura alla portata di famiglia. Una modalità che si adatta agli eventi sportivi per i master, in cui l’aspetto agonistico va a braccetto con le gite fuori porta.

Nasce con questo intento, nell’ambito della Festa di Mont, e all’interno del calendario del Trail Running Tour Fvg – il circuito che racchiude le principali competizioni di corsa in montagna, vertical race e trail della nostra regione -, la “1ª Cronoscalata dell’Arzino Casiacco – Somp Čuc”, gara di corsa in montagna a cronometro individuale in programma sabato 6 agosto: il primo atleta al via alle 18, gli altri ogni 30 secondi.

PERCORSO Partenza da Casiacco di Vito d’Asio, in via del Molino, e arrivo a Somp Čuc, dove sorge il monumento in pietra “La Mari dal Friul” – dedicato alla donna friulana, completato da un mosaico realizzato dalla Scuola di Mosaico di Spilimbergo – in cima al Monte di Anduins, lungo un percorso da 5,4 km, quasi tutti in salita, con dislivello positivo di 620 m. Come ai recenti campionati italiani master di corsa in montana in Val Meduna, organizza l’Atletica San Martino in collaborazione con la Pro Loco Val d’Arzino e il comune di Vito d’Asio, sotto l’egida dell’AICS, l’Associazione Italiana Cultura Sport.

Il breve tratto iniziale pianeggiante, seguito da una ventina di gradini, si sviluppa completamente su sentieri di montagna. Da Anduins si prosegue verso l’altopiano del monte stesso: la strada acciottolata che li collega celebra quest’anno il centenario dalla ristrutturazione.

Era il 1922 quando il Governo centrale sistemò la precedente mulattiera per migliorare le infrastrutture viarie della valle che si trovava, nel dopoguerra della Grande Guerra, in una difficile situazione economica. Questa scalata fa parte del percorso della “Tiliment Bike”, prova di Coppa del mondo di mountain bike sulle lunghe distanze.

Gli atleti, giunti nel punto più alto della strada svolteranno a destra per passare vicino alla chiesetta dedicata alla Madonna della Neve, chiesetta costruita dagli abitanti di Anduins nel 1946 dopo aver fatto un voto all’Altissimo chiedendo che il paese fosse risparmiato dalle rappresaglie delle truppe tedesche. Da qui, i partecipanti imboccheranno i 600 metri del “Troi dai Asìns”: il sentiero ricorda i friulani che con i loro asini sono andati in giro per il mondo in cerca di fortuna, in Friuli regnava la povertà.

DA 12 ANNI L’evento sportivo che sfocia anche nella Val d’Arino, ha origini che risalgono al 2010 in Val Tramontina quando, su richiesta del Comune di Tramonti di Sotto, l’Atletica San Martino presieduta da Franco Cristofoli organizzò “Il Giro Podistico di Tramonti di Sotto” inserito nel circuito di Coppa Pordenone che portò circa 300 podisti da tutta la regione. Da lì l’escalation organizzativa culminata con gli Europei Master di Corsa in Montagna, Trail e Nordic Walking 2021, con oltre 500 atleti provenienti da 18 paesi europei.

Sport e turismo, insomma: un connubio vincente per un’organizzazione altrettanto efficace, ora pronta ad approdare in Val d’Arzino.