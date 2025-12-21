5.7 C
Pordenone
domenica , 21 Dicembre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

25 anni del Comitato CRI di Pordenone a Piancavallo

Provincia
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PIANCAVALLO – Da un quarto di secolo intere generazioni di volontari della Croce Rossa pordenonese si sono susseguite nel prestare soccorso nella montagna pordenonese. E non solo nel periodo invernale, come accaduto anche quest’estate.

“Quando c’è bisogno di noi – ha dichiarato il Presidente del Comitato pordenonese Ludovico Mellina Baresnoi facciamo il possibile per esserci. È stato così venticinque anni fa e continua a esserlo ancora, nel rispetto del nostro operato quotidiano che si basa sui 7Principi fondamentali del nostro Movimento e che mette sempre e in ogni gesto l’Umanità. Piancavallo ci ha chiamato nel 2000 e noi abbiamo risposto e continuiamo a farlo appunto, in stretto coordinamento con l’Azienda Sanitaria, da 25 anni».

Erano anni ben diversi quelli che hanno caratterizzato le prime esperienze di soccorso a Piancavallo. In un diario realizzato quasi per scherzo e per ingannare il tempo scrivendo quel che accadeva sui tovagliolini di carta dei locali, i volontari hanno messo insieme vari aneddoti che a leggerli ora fanno un po’ sorridere ma che ci fanno anche capire quanto non sia, a volte,facile prestare servizio in una frequentatissima località turistica. Capita di dover farsi strada tra le colonne di auto per raggiungere il Pronto Soccorso per risalire immediatamente per una nuova chiamata o trovarsi nel bel mezzo di una bufera di neve…

«Per “festeggiare” questi 25 anni insieme – prosegue il Presidente – abbiamo organizzato due serate di divulgazione delle nostre attività. La prima sarà martedì 23 dicembre e sarà dedicata alle manovre di disostruzione pediatrica e sonno sicuro. Un modo per aiutare genitori, nonni e chiunque abbia a che fare con dei bambini a intervenire in caso di emergenza. La seconda, è in programma per domenica 28 dicembre. Parleremo di primo soccorso, incidenti domestici e faremo insieme un breve viaggio nella lunga storia della Croce Rossa. Anche questo è un modo per rendere consapevoli i tanti turisti presenti a Piancavallo su come intervenire nel caso fosse necessario. E anche per farci conoscere con le nostre tante attività a sostegno della popolazione». I due incontri si terranno all’Infopoint di PromoTurismoFVG alle ore 17.30 con ingresso libero.

«Stiamo lavorando – conclude il Presidente Mellina Bares – anche per analizzare ulteriori bisogni del polo sciistico, cercando, dove possibile di supportare la località con ulteriori servizi. Il legame con località di Piancavallo, quindi, si rafforzerà ulteriormente».

I due incontri sono realizzati con il patrocinio del Comune di Aviano, della Magnifica Comunità di Montagna e dell’ASFO – Azienda Sanitaria Friuli Occidentale.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.