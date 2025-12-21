25 anni del Comitato CRI di Pordenone a Piancavallo

PIANCAVALLO – Da un quarto di secolo intere generazioni di volontari della Croce Rossa pordenonese si sono susseguite nel prestare soccorso nella montagna pordenonese. E non solo nel periodo invernale, come accaduto anche quest’estate.

“Quando c’è bisogno di noi – ha dichiarato il Presidente del Comitato pordenonese Ludovico Mellina Bares – noi facciamo il possibile per esserci. È stato così venticinque anni fa e continua a esserlo ancora, nel rispetto del nostro operato quotidiano che si basa sui 7Principi fondamentali del nostro Movimento e che mette sempre e in ogni gesto l’Umanità. Piancavallo ci ha chiamato nel 2000 e noi abbiamo risposto e continuiamo a farlo appunto, in stretto coordinamento con l’Azienda Sanitaria, da 25 anni».

Erano anni ben diversi quelli che hanno caratterizzato le prime esperienze di soccorso a Piancavallo. In un diario realizzato quasi per scherzo e per ingannare il tempo scrivendo quel che accadeva sui tovagliolini di carta dei locali, i volontari hanno messo insieme vari aneddoti che a leggerli ora fanno un po’ sorridere ma che ci fanno anche capire quanto non sia, a volte,facile prestare servizio in una frequentatissima località turistica. Capita di dover farsi strada tra le colonne di auto per raggiungere il Pronto Soccorso per risalire immediatamente per una nuova chiamata o trovarsi nel bel mezzo di una bufera di neve…

«Per “festeggiare” questi 25 anni insieme – prosegue il Presidente – abbiamo organizzato due serate di divulgazione delle nostre attività. La prima sarà martedì 23 dicembre e sarà dedicata alle manovre di disostruzione pediatrica e sonno sicuro. Un modo per aiutare genitori, nonni e chiunque abbia a che fare con dei bambini a intervenire in caso di emergenza. La seconda, è in programma per domenica 28 dicembre. Parleremo di primo soccorso, incidenti domestici e faremo insieme un breve viaggio nella lunga storia della Croce Rossa. Anche questo è un modo per rendere consapevoli i tanti turisti presenti a Piancavallo su come intervenire nel caso fosse necessario. E anche per farci conoscere con le nostre tante attività a sostegno della popolazione». I due incontri si terranno all’Infopoint di PromoTurismoFVG alle ore 17.30 con ingresso libero.

«Stiamo lavorando – conclude il Presidente Mellina Bares – anche per analizzare ulteriori bisogni del polo sciistico, cercando, dove possibile di supportare la località con ulteriori servizi. Il legame con località di Piancavallo, quindi, si rafforzerà ulteriormente».

I due incontri sono realizzati con il patrocinio del Comune di Aviano, della Magnifica Comunità di Montagna e dell’ASFO – Azienda Sanitaria Friuli Occidentale.