25 anni di attività di Arrtex: premio Ascom alla famiglia Protti

MANIAGO – Ha festeggiato il primo quarto di secolo la Arrtex di Maniago, negozio specializzato per l’arredo casa (tessuti, tendaggi, tappeti, materassi), vero punto di riferimento non solo per le genti locali ma per l’intero ambito del Friuli occidentale. Venticinque anni di attività segnati dalla professionalità di Sergio e Monica Protti che, dietro il banco, hanno servito e accolto, con il sorriso e la cortesia che li contraddistingue, una vasta clientela ormai sempre più esigente nel ricercare prodotti di qualità e pregio.

Con loro ben cinque dipendenti, compresi i figli Alessio e Giada (quest’ultima nel consiglio direttivo dell’Ascom mandamentale) oggi alla quarta generazione, a gestire l’attività commerciale che si sviluppa su tre livelli espositivi.

Ma la storia della famiglia Protti, originari di Cimolais, comincia da lontano, nel 1928, quando i nonni di Sergio, Osvaldo e Maria, avviano la licenza per l’esercizio del commercio ambulante, girando paesi e centri maggiori dell’Italia settentrionale per vendere la mercanzia prodotta dalla lavorazione del legno dai propri uomini durante i rigidi inverni.

Sono utensili da cucina e lavoro, un’attività artigianale che farà nascere la tradizione delle ‘sedonere’ (dal friulano sedon cioè cucchiaio). Nel secondo dopoguerra l’attività, svolta con un camioncino lungo tutto la valle del Cadore e in Friuli, si sviluppa esclusivamente sulla vendita di scampoli di tessuto e, un po’ alla volta, sul banco viene esposta anche la biancheria per la casa.

«Negli anni ’50 – ricorda Sergio – anche mio papà Giovanni fece l’ambulante; e oggi anche mia sorella Gabriella con il marito Vittorio frequentano i mercati di Porcia, Pordenone e Aviano con la stessa merceologia». La tradizione ambulane non risparmia neppure Sergio che comincia nel 1983 a girare fra i mercati regionali. Poi la svolta. Nel 1998 apre a Maniago l’Arrtex, negozio specializzato nell’arredo casa. All’inizio dell’attività Sergio sarà al mattino a frequentare ancora i mercati rionali, nel pomeriggio presente nel negozio a servire i clienti.

Una storia mercantile cominciata quasi cento anni fa che è stata premiata dall’Ascom-Confcommercio con il presidente mandamentale Flavio Rosolen a testimoniare, alla famiglia Protti, la stima e gratitudine dell’intera categoria commerciale.