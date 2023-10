Campionati italiani nuoto pinnato, tante medaglie per Pinna Sub San Vito

SAN VITO AL T. – Un successo straordinario per Pinna Sub San Vito alla dodicesima edizione dei Campionati italiani DIFIR (per atleti con disabilità fsica, intellettiva e relazionale) di Nuoto pinnato e Apnea che si svolti dal 6 all’8 ottobre nella piscina comunale di San Vito al Tagliamento (in provincia di Pordenone). Ma è stato soprattutto lo sport a trionfare.

Sabato e domenica hanno gareggiato quasi 300 atleti provenienti da Abruzzo, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Toscana, Veneto e, ovviamente, Friuli Venezia Giulia che si sono cimentati in distanze e specialità diverse. A primeggiare è stata la società organizzatrice Pinna Sub San Vito del Presidente Franco Popaiz che ha conquistato 94 medaglie.

Un’ottima premessa in vista dei Mondiali che si disputeranno a Lignano Sabbiadoro (in provincia di Udine) dal 16 al 19 novembre. Una prima edizione assoluta che promette spettacolo ed emozioni.

Proprio le emozioni hanno contraddistinto i Campionati italiani di San Vito, alla cui realizzazione hanno contribuito anche il ASD GG Carp Team Azzano e l’ASD Rugby San Vito.

Non solo quelle dei sostenitori, dei volontari, delle famiglie, degli allenatori e dei dirigenti presenti, ma anche delle istituzioni che hanno partecipato con sincero trasporto all’evento, che si colloca all’interno del progetto “Acqua senza barriere 2023”. Da sottolineare il coinvolgimento del Sindaco del Comune di San Vito al Tagliamento Alberto Bernava che, nel tardo pomeriggio di sabato, assieme all’Assessore allo Sport Mauro Defend e ai consiglieri Mattia Cordenos e Federico Nadalin ha preso parte alla prima edizione della Staffetta Solidale, ideata da Pinna Sub San Vito per far conoscere il nuoto pinnato.

Con lo stesso intento domenica primo ottobre a Trieste è stata organizzata la “Barcolana pinnata senza barriere”, mentre nel weekend dei Campionati si è tenuta una cena solidale con raccolta fondi fnalizzata a fnanziare un progetto aggregativo per disabili gravi. Tutte le iniziative si inseriscono all’interno del progetto “Ori e Valori”, nato per sottolineare la dimensione sociale e inclusiva oltre a quella prettamente sportiva della manifestazione.

Alla Staffetta Solidale hanno partecipato anche il Gruppo Cai e l’ASD GG Carp Team Azzano.

La presenza delle istituzioni si è fatta sentire anche durante la cerimonia di apertura dell’evento, tenutasi sabato sera al Palazzetto comunale di San Vito e introdotta dalla Fanfara dell’11° Reggimento Bersaglieri, diretta dal Primo Graduato Vito Dimauro.

Nel corso dell’evento hanno sflato tutti gli atleti in gara e, come da consuetudini, i “padroni di casa” del Pinna Sub San Vito hanno chiuso il corteo, accompagnati dai rappresentanti delle varie amministrazioni comunali di provenienza.

Per il Comune di Fiume Veneto era presente il vicesindaco Donatella Azzaretti, per Morsano al Tagliamento il vicesindaco Roberta Zanet, per Prata di Pordenone l’Assessore allo Sport Alessandra Cereser, per Zoppola l’Assessore allo sport Fausto Zilli, per Sesto al Reghena l’Assessore alla Protezione civile, al Commercio e alle Attività produttive Gianfranco Cassin, per Concordia Sagittaria (in provincia di Venezia) l’Assessore allo Sport Riccardo Fiorin e per Codroipo il Consigliere comunale Matteo Toniutti.

Presenti anche molti rappresentanti delle istituzioni sportive, quali Laura Giacomini, Vicepresidente Comitato subacquea pinnato della FIPSAS (Federazione italiana pesca sportiva e Attività subacquee), Giovanni De Piero, Presidente regionale del Comitato italiano paralimpico, Luigi Cataldi, Coordinatore regionale della Libertas, e Massimiliano Popaiz, Referente nazionale Attività diversamente abili nuoto pinnato e Presidente della FIPSAS del Friuli Venezia Giulia.

Proprio quest’ultimo sabato mattina ha incontrato – assieme alla Campionessa del mondo di apnea paralimpica Ilenia Colanero – gli studenti dei Licei “Le Filandiere” di San Vito al Tagliamento, con l’intento sia di far conoscere la disciplina, ancora poco conosciuta ai più, sia di sensibilizzare sullo sport come fondamento di valori, al di là di ogni barriera (sia essa fsica, mentale o relazionale). Domenica, invece, la piscina comunale di San Vito ha fatto da cornice alle “Libertiadi di nuoto”, organizzate dal Comitato regionale Libertas per promuovere lo sport attraverso prove gratuite, alle quali hanno partecipato molti appassionati. La giornata si è poi conclusa con un “Pool party” e dj set.

Nell’ottica di sensibilizzare nei confronti di lo “sport per tutti”, Pinna Sub ha contribuito all’organizzazione ad Azzano Decimo di “Vola alto con lo sport”, manifestazione che fa del Friuli Venezia Giulia la bandiera dello sport inclusivo. Si tratta di un progetto ambizioso, realizzato con il Coni Fvg per mettere in rete le oltre quattromila associazioni sportive e culturali che operano nella nostra regione con decine di migliaia di volontari a cui va il merito di diffondere la pratica sportiva tra i bambini e coltivare al contempo anche grandi campioni. Inoltre sabato nel palazzetto di San Vito è stata allestita una mostra fotografca itinerante dedicato allo sport paralimpico. Tutte gli scatti sono stati realizzati da Marco Mantovani.

Da venerdì a domenica, infne, gli spettatori e gli addetti ai lavori hanno potuto acquistare le felci del progetto Urban Nature, iniziativa promossa dal WWF per rendere evidente a chi vive nelle città italiane il valore della natura e la necessità di innovare il modo di pensare e pianifcare gli spazi urbani, riconoscendo la centralità degli ecosistemi e delle reti ecologiche e l’importanza di promuovere azioni virtuose da parte di amministrazioni, cittadini, imprese, università e scuole per proteggere e incrementare la biodiversità nei sistemi urbani.