Il Fadiesis Accordion Festival 2023 tra musica e danza

SAN MARTINO AL T. – Appuntamento venerdì 13 ottobre alle 19 nell’azienda vinicola Pitars di San Martino al Tagliamento con il Fadiesis Accordion Festival per il concerto “Danza! Il mondo ai nostri piedi” che sposa musica e danza, in cui fisarmonica e clarinetto danno forma a un invisibile balletto che accompagna lo spettatore in un immaginario viaggio attraverso il Pianeta.

Protagonisti di questa originale e inedita performance sono due musicisti che condividono una straordinaria esperienza internazionale: Davide Vendramin, fisarmonicista eclettico, ha inciso per le più importanti etichette, e si è esibito con prestigiose orchestre e al fianco di artisti del calibro di Milva, Ute Lemper, Valentina Cortese, Andrea Jonasson, e Ivana Zecca, clarinettista valtellinese, che unisce al talento concertistico quello di produttrice e direttrice artistica di progetti, per lei la “cultura è un insieme di relazioni e significati la cui natura si sviluppa e si espande attraverso spazi di comunicazione privi di frontiere”.

Dal loro incontro nasce uno spettacolo che “mette il mondo ai nostri piedi”: attraverso brani musicali di autori di vari Paesi e Continenti, le note danno vita e forma immaginaria a invisibili passi di danza che attraversano ed esplorano il Pianeta, coinvolgendoci profondamente.

Il duo proporrà al pubblico musiche di B. Bartok, J.A. Bosso, G. Fauré, M. Kagel, D. Shostakovich.

Ingresso gratuito.

Il Festival

Il Fadiesis Accordion Festival porta la fisarmonica fuori dai riti consueti, lontano dalle luci struggenti delle tradizioni popolari, pur non dimenticando le origini da cui lo strumento ha tratto successo.

Il respiro profondo del mantice, le sue vibrazioni contemporanee, l’autorevolezza classica, la sua sacralità sono le caratteristiche valorizzate in tredici anni di ricerca, esplorando territori inimmaginabili, lungo i quali le “quotazioni” della fisarmonica si sono impennate tanto da non rappresentare più, oggi, un mondo a parte, ma strumento carismatico, capace di attrarre formazioni prestigiose e interpreti assoluti, proiettato in molteplici dimensioni musicali.

Questa nuova “popolarità” della fisarmonica è testimoniata proprio dalla scelta dell’Associazione Musicale Fadiesis, che organizza il festival, di portare grandi artisti a dialogare con il mantice. Con questo spirito, in questa edizione del Festival, la fisarmonica dialogherà nel quartetto Fassetta, presenterà nuove composizioni in Conservatorio a Trieste, si confronterà nel concerto finale del Meeting dove si esibirà anche il vincitore del Concorso di Castelfidardo e verrà premiato il vincitore del Fadiesis Accordion Composition Contest.

Porterà note d’impegno civile nello spettacolo multimediale L’uomo oltre la città, dove il pensiero poetico-sociale di Pier Paolo Pasolini rivive con la sua attualità, in un prezioso tessuto strumentale e attraverso le eloquenti immagini di Cecilia Mangini.

Ci inviterà a un ascolto aperto e costruttivo nel concerto Orienti, un progetto d’incontro-confronto tra mondi e culture, proposto non a caso a Gorizia, città di soglia e da sempre laboratorio di convivenza e di futuro.

Un’edizione varia e viva, che culminerà, domenica 5 novembre alle 18.00 all’Auditorium Concordia di Pordenone, con l’esibizione dell’acclamato Anna Tifu Tango Quartet, una formazione straordinaria raccolta intorno a una stella internazionale del violino, per portare l’arte del Tango alle più alte vette di espressività, spaziando dalle radici della tradizione alla sperimentazione di Astor Piazzolla, con un repertorio evocativo, magnetico, coinvolgente (per prenotazioni VIVATICKET- https://www.vivaticket.com/it/ticket/anna-tifu-tango-quartet/217501 ).