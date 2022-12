Fila a Teatro, gli Elfi islandesi a Zoppola l’11 dicembre

ZOPPOLA – Il ”C’era una volta…” è d’obbligo per una delle favole natalizie più belle che dall’Islanda, il paese delle aurore boreali e degli elfi, arriva fino in Friuli Venezia Giulia facendo tappa al teatro comunale di Zoppola.

Guarda caso, questa tappa cade proprio domenica 11 dicembre, giorno in cui in Islanda si inizia a festeggiare il periodo di Natale che dura 26 giorni. Ebbene, domenica 11 dicembre, con inizio alle 16.30, la compagnia Hellequin porta in scena “Il Natale della Regina degli Elfi” con Claudia Zamboni e Daria Sadovskaia, adattamento e regia di Ferruccio Merisi.

E dunque…c’era una volta, in un lontano paese del Grande Nord, in riva al lago, una famiglia di poveri contadini, con una bambina sveglia e risoluta. Vicino al Natale, accolsero in casa loro una donna misteriosa e umile, che lavorò molto per la casa e propose magici giochi alla bambina…

Inizia così l’avventura della bimba che, con il suo coraggio e il suo affetto, libererà la donna dall’incantesimo che la imprigionava e, tra vicende inaspettate e divertenti, regalerà per sempre alla famiglia un piccolo grande rito del Natale, per guardare oltre l’orizzonte e intravedere la grande festa degli Elfi, che cantano a

Natale per far cantare tutto il mondo.

Una favola sorprendente, evocata da due bambine di oggi, che, la notte di Natale, non resistendo alla tentazione di aprire in anticipo i pacchi regalo, trovano un libro che la contiene, ma la conoscevano già! E così, invece che raccontarla, possono – come dicono loro stesse – anche “giocarla”.

Questa produzione della Scuola Sperimentale dell’Attore – L’Arlecchino Errante è stata scelta per rendere speciale l’ottavo dei 15 appuntamenti della rassegna Fila a Teatro Ragazzi, organizzata da Molino Rosenkranz sul territorio regionale: un modo per far vivere ad un pubblico di tutte le età l’attesa che ci separa dal Natale, restituendo alla festa più bella dell’anno la magia, la gioia, il calore della famiglia, l’importanza dell’amicizia e del coraggio.

Evento organizzato in collaborazione con il Comune di Zoppola con il sostegno della Regione F.V.G. e della Fondazione Friuli.

Un buon ritorno nei luoghi di Fila a Teatro: conservando il biglietto d’ingresso agli spettacoli di Fila a Teatro, è possibile accedere a sconti e promozioni nei Comuni dei teatri ospitanti (Casarsa della Delizia, Fagagna, Maniago, San Daniele, Spilimbergo, Zoppola).

L’elenco degli esercizi pubblici e negozi aderenti all’iniziativa è online sul sito www.filaateatro.it dove è pubblicato tutto il programma della rassegna che proseguirà fino a marzo 2023. L’iniziativa vuole promuovere il ritorno delle persone nei centri coinvolti dalla rassegna.

→ Biglietto intero 6 euro e per le famiglie di 4 o più persone c’è il ridotto di 5 euro a persona; ingresso gratuito fino a tre anni.

→ Si può acquistare il biglietto in prevendita dal sito www.vivaticket.com oppure il giorno dello spettacolo in contanti o carte.