A Brugnera domenica 6 una mezza maratona di alto livello

BRUGNERA – Grandi nomi al via alla 23esima edizione della Maratonina Comune di Brugnera. Il ritorno della classica friulana in programma domenica preannuncia grandi prestazioni cronometriche, considerando il parterre de roi che si presenterà al via. A serio rischio il primato della corsa, appartenente al tunisino Rached Amour sin dal lontano 2005.

Tra gli iscritti spicca la presenta del kenyano Rodgers Maiyo, già vincitore lo scorso anno del Giro Podistico Internazionale di Pordenone oltre alle mezze maratone di Ravenna, Ferrara e Vercelli, con un personale di 1h01’55” intenzionato a migliorare.

A dargli battaglia saranno lo sloveno Mitja Krevs e il campione uscente, l’atleta di casa Abdoullah Bamoussa, Attenzione anche ai marocchini Mohamed Zhal e Mohamed Boutmazquine, giovani in rampa di lancio. In campo italiano, oltre a Bamoussa, da seguire anche Omar Zampis (Assindustria Sport Padova, personale di 1h06’25”) e Andrea Mason (Silca Ultralite, 1h06’17”).

Nella gara femminile i favori del pronostico sono per l’etiope Asmerawork Bekele Wolkeba, trentenne vincitrice lo scorso anno della Belluno-Feltre e della mezza di Boario Terme, con un primato di 1h13’’15”, contro di lei la kenyana Ziporah Wanjiru Kingori e l’azzurra Federica Bevilacqua (Trieste Atletica) data in grande forma, oltre alla pugliese Teresa Montrone (Alteratletica Locorotondo). Qui il primato è stato stabilito lo scorso anno dall’altra etiope Addisalem Belay Tegegn in 1h12’02”.

Dal punto di vista numeri ci si avvicina sempre più al muro dei 500 iscritti, un risultato che dà ulteriore forza all’organizzazione dell’Atletica Brugnera Friulintagli da sempre impegnata nell’allestimento di grandi eventi podistici.

Il via verrà dato alle ore 9:30 da Via Santissima Trinità per affrontare un circuito cittadino da coprire tre volte. In programma anche la gara di 7,097 km, su un solo giro del circuito. Iscrizioni ancora aperte, al costo di 15 euro con pacco gara e medaglia celebrativa dell’evento. Da ricordare che la gara assegnerà i titoli regionali sui 21,097 km sia per le categorie assolute che amatoriali e che sarà valida altresì per la Coppa Provincia di Pordenone.

Per informazioni: Atletica Brugnera, tel. 339.7526320, www.atleticabrugnera.com