Investita da un’auto, muore una triatleta 44enne, madre di 2 figli

BRUGNERA – È stata portata via d’urgenza a bordo dell’ambulanza, con l’équipe medica dell’elicottero a bordo impegnata nella rianimazione cardiopolmonare una donna, rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un’auto in via Prata a Tamai di Brugnera, nei pressi del cimitero, nel pomeriggio del 3 marzo.

Francesca Manfè, triatleta di 44 anni, nata a Sacile, residente a Brugnera è poi morta in ospedale, per le gravissime ferite riportate.

Al vaglio dei carabinieri della stazione di Fontanafredda dinamica e cause dell’incidente.

Sul posto l’elicottero, l’ambulanza e i vigili del fuoco di Pordenone