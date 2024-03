A Brugnera, il 3, le nozze d’argento della Maratonina

BRUGNERA – E’ un traguardo importante quello che attende la Maratonina Comune di Brugnera-Alto Livenza, perché il prossimo 3 marzo la gara vivrà la sua edizione numero 25. Le Nozze d’Argento per una mezza maratona non sono cosa comune, per questo l’attesa per la sfida friulana, come sempre inserita nel calendario nazionale Fidal è altissima. La gara avrà anche il valore di Campionato Regionale individuale per tutte le categorie.

La formula della mezza friulana non cambia: un circuito di 7,097 km prevalentemente nel centro cittadino, molto scorrevole e tutto asfaltato ad eccezione del transito nel Parco di Villa Varda, vera attrattiva della città. Oltre alla mezza maratona, allestita su tre giri, è prevista anche la prova su un solo giro del circuito.

Epicentro della corsa sarà Via Santissima Trinità, di fronte alla scuola elementare e sempre nei pressi della Villa. Le iscrizioni, che si concluderanno il 29 febbraio hanno un costo di 20 euro con pacco gara comprendente anche un pacco di caffè Grosmi da 500 gr oltre alla medaglia celebrativa. Per la gara breve il prezzo è di 10 euro.

Premiati i primi 10 classificati assoluti con un riconoscimento di 500 euro ai vincitori, inoltre altri 150 euro se verrà battuto il record della corsa: 1h01’53” per gli uomini appartenente al tunisino Rached Amour nel 2005 e 1h12’02” dell’etiope Addisalem Belay Tegegn del 2021. Previsti anche tantissimi premi di categoria.

Brugnera ancora una volta si mostrerà al meglio soprattutto per tutti coloro che non la conoscono, con la suddetta Villa Varda del XVII secolo ma anche la bellissima Chiesa dei Santi Giacomo e Nicolò oppure il Palazzo dei Conti di Porcia, ricostruito nel XVII secolo sui ruderi di uno dei manieri tra i più antichi di tutto il Pordenonese. Una ragione in più per non perdere quest’occasione.

Per informazioni: Atletica Brugnera, tel. 339.7526320, www.atleticabrugnera.com