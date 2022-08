A Cimolais il 17 agosto protagonisti flauto e arpa

CIMOLAIS – Arriva in Valcellina il trentino Salis Duo che porterà nella località di Borgo San Floriano, a Cimolais, le sonorità di flauto e arpa nel concerto “A passo di danza” in programma per la rassegna Valcellina in musica, giunta alla tredicesima edizione, mercoledì 17 agosto alle 18.30 nella chiesetta di San Floriano a Cimolais.

Il Salis Duo è formato da Davide Baldo al flauto e Flora Vedovelli all’arpa e si esibirà in un concerto atmosferico, che sembra echeggiare i suoni della natura, collocandosi perfettamente nello scenario dolomitico dell’alta Valcellina. È una proposta musicale che nasce dal singolare incontro tra due giovani musicisti e due strumenti antichi.

Salis Duo

Il duo, solida e florida collaborazione più che decennale, vanta uno storico di innumerevoli esibizioni.

Nel corso degli anni ha spaziato dalla musica originale per la formazione flauto-arpa, sino alla musica tradizionale popolare, passando attraverso i coinvolgenti ritmi sudamericani stringendo collaborazioni internazionali sia con giovani artisti emergenti che con personalità quali Mme Elizabeth Fontan-Binoche e M. Lincoln Almada, esibendosi sia in Italia che all’estero (Francia, Olanda, Turchia). Recentemente spinto dalla valorizzazione del repertorio originale meno conosciuto per questa formazione, il duo ha intrapreso un intenso lavoro di ricerca e divulgazione, favorendo il contatto della musica contemporanea in chiave fruibile e innovativa.

Musicisti

DAVIDE BALDO è il primo interprete maschile a essere stato scritturato per il ruolo del ‘Black Cat’ nel ciclo Licht di K. Stockhausen, (Luzifer’s Tanz – Holland Festival 2019, NL). Dedicato alla musica contemporanea e membro di Lucerne Festival 2021, ha collaborato come flauto e ottavino con diverse realtà italiane e internazionali.

Attualmente componente della Alpen Symponie Orchester, affianca l’attività orchestrale a quella cameristica in duo con l’arpista Flora Vedovelli. Diplomatosi al Conservatorio “F.A.Bonporti” di Trento con il massimo dei voti, si è poi specializzato all’estero presso il Conservatorio Reale de L’Aja e l’ Accademia Nazionale di “S.Cecilia” a Roma, sotto la guida di flautisti come M. Andrea Oliva e M. Rien de Reede e Kathinka Pasveer.

FLORA VEDOVELLI consegue il Diploma Accademico di Secondo livello con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio di Trento. Durante il percorso di studi ottiene riconoscimenti in vari concorsi italiani ed esteri.

Ha collaborato come solista e in formazioni orchestrali sia in Italia che all’estero. Ha studiato all’Haute Ecole de Musique de Genévè sotto la guida di Florence Sitruck, si è perfezionata con Elizabeth Fontan-Binoche, Isabelle Perrin, Pierre- Michelle Vigneau, Gabriella dall’Olio e Lincoln Almada.

Programma

Roberto di Marino – Suite per Flauto e Arpa

Jules Moquet – Danse Grecque

Christoph Willibald Gluck – Danza degli spiriti beati

Johan Sebastian Bach – Sonata in Sol minore Bwv 1020

Jaques Ibert – Entr’act

Deborah Henson-Conant – Baroque Flamenco

Astor Piazzolla – Cafè 1930