Incidenti montagna: 66enne cade per 40 metri con la bici, grave

BUDOIA – Un uomo di 66 anni di Pordenone è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto mentre stava percorrendo un sentiero montano in bicicletta. L’incidente è avvenuto in mattinata a Budoia. Sul posto sono giunti i tecnici del Soccorso alpino e i Vigili del fuoco di Pordenone che sono intervenuti con una squadra speleo alpino fluviale.

Il ciclista è caduto rovinosamente per circa 40 metri sulla dorsale Piancavallo – Cansiglio, a circa 1,5 km dalla casera Valle Friz, a quota 1.450 metri.

L’uomo, non cosciente, è stato recuperato con una complessa manovra speleo alpino fluviale, in collaborazione con il personale medico dell’elicottero sanitario Fvg, ed è stato poi trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Udine.