A Claut coppa Italia pattinaggio artistico su ghiaccio

CLAUT – Questo fine settimana, l’11 e il 12 novembre, Claut e il suo Palaghiaccio ospiteranno la seconda prova Triveneto Gold della Coppa Italia di pattinaggio artistico su ghiaccio.

Si tratta della gara di pattinaggio più importante di quest’anno a Claut: non più una gara intersociale, ma una competizione che vedrà affrontarsi atlete di livello nazionale.

La prima prova è andata in scena a Padova e la terza è in programma a Trento: in base ai punteggi, le atlete si qualificheranno o meno alla finale che si terrà a Pinerolo in aprile. Le gare saranno disputate nel Palaghiaccio “Alceo Della Valentina” dalle 8 di mattina alle 8 di sera, con ingresso libero per il pubblico. Parteciperanno pattinatori provenienti da tutto il Triveneto.

“Siamo onorati di ospitare atleti di fascia nazionale” ha commentato Marina Barova, allenatrice della Polisportiva Ghiaccio Claut e responsabile della struttura. “Non vediamo l’ora di trovarci tutti insieme per un fine settimana di sport in una cornice di alto livello. Auguro buona fortuna a tutti gli atleti che gareggiano questo weekend”.

Ospitare questa gara rappresenta per il paese friulano “il primo passo per dimostrare alla Federazione Italiana Ghiaccio che Claut c’è e può competere con località e società di alto calibro” ha aggiunto la presidente della Polisportiva Ghiaccio Claut, Giovanna Di Daniel.

Nella categoria Intermediate Novice gareggeranno anche due allieve della Polisportiva, le gemelle triestine Valentina e Aurora Ara, che negli ultimi mesi hanno collezionato numerosi successi.

Il Palaghiaccio, quando non ospita eventi sportivi come in questo caso, è aperto per il pattinaggio al pubblico il venerdì dalle 20 alle 23 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 19.