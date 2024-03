A Claut torna la Via Crucis scandita dai Batatocs

CLAUT – Claut si appresta a vivere uno degli eventi più significativi e attesi dell’anno: la sacra rappresentazione della Passione di Cristo con la colonna sonora dei tradizionali “Batatocs”.

Venerdì 29 marzo, a partire dalle 20.30, le strade del paese si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto, con il percorso della Via Crucis che si snoderà a partire dalla chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire.

Anche quest’anno, la cerimonia sarà impreziosita dalla presenza dei batatocs in legno, gli storici strumenti musicali che, con il loro suono profondo e coinvolgente, contribuiscono a creare un’atmosfera unica, tipica di Claut. La performance dei Batatocs, con il loro eco che ricorda il rombo dei tamburi percossi all’unisono durante la salita sul Calvario, si propone di evocare gli ultimi momenti della vita di Cristo, dall’arresto alla crocifissione.

Dopo un periodo di pausa dovuto alla pandemia, che aveva imposto la sospensione di molti eventi comunitari, la Parrocchia di San Giorgio Martire ha ripreso dal 2022 l’organizzazione di questo appuntamento tradizionale, confermando Claut come punto di riferimento per la celebrazione della Pasqua nella Valcellina. La Via Crucis si terrà a prescindere dalle condizioni meteorologiche.