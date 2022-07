A Maniago il 23 e 24 luglio torna la Fiera di San Giacomo

MANIAGO – Dopo tre anni di stop prolungato segnato della pandemia ritorna a Maniago la fiera di San Giacomo. Un evento atteso da molti giunto alla 24° edizione che si terrà nel weekend di sabato 23 e domenica 24 luglio nell’area del centro storico: piazza Italia e le vie Roma, Umberto I, Fabio e largo San Carlo.

L’organizzazione che si sta muovendo sotto l’aspetto tecnico e logistico per garantire la buona riuscita dell’evento, è nelle mani dell’Ascom-Confcommercio mandamentale, guidata dal presidente Flavio Rosolen, in collaborazione con l’ecomuseo Lis Aganis e l’amministrazione di Maniago.

Fra le attività in programma molte attrazioni e giochi per i più giovani come la palestra di roccia, gonfiabili e ludobus.

Ci sarà poi il tradizionale mercatino degli hobbisti, stand espositivi con dimostrazione di antichi mestieri e la presenza di aziende con prodotti tipici locali, stand enogastronomici, oltre a mostre di auto d’epoca e di antichi abiti. Le due giornate saranno allietate da spettacoli musicali e dai sbandieratori e tamburi di Valvasone.

Attrazione principale anche un elicottero che porterà in volo persone per un giro attorno alla Città dei coltelli e sui primi rilievi delle prealpi.

Per il presidente locale Rosolen la fiera di San Giacomo sarà un appuntamento da molti atteso dopo una pausa prolungata causa Covid che potrà restituire «nuovo impulso e fiducia alle attività commerciali e di pubblico esercizio alle prese ancora con bollette, rincari e nuovi contagi».

E poi sottolinea: «Siamo dispiaciuti per il distacco deciso per l’evento Coltello in Festa, la rassegna che celebra la secolare tradizione della capitale italiana delle coltellerie, con la storica Fiera di San Giacomo, unite insieme fino al 2019. Le due manifestazioni se ancora abbinate potevano garantire maggiore sinergia fra le parti interessate, valorizzando oltremodo l’impegno di una comunità e la conoscenza del suo territorio».