Acqua Dolomia-Longarone Fiere, nuovo accordo tra due eccellenze Dolomiti

CIMOLAIS – E’ stato presentato il nuovo accordo strategico che legherà due realtà simbolo del territorio nell’ambito della promozione e valorizzazione delle reciproche eccellenze. Il Presidente e AD di Longarone Fiere Dolomiti Srl, Gian Angelo Bellati e l’AD di Sorgente Valcimoliana srl, Gilberto Zaina, hanno formalizzato ufficialmente l’intesa che porterà Acqua Dolomia a diventare una presenza stabile all’interno del polo fieristico della montagna.

Vetrina di notevoli iniziative imprenditoriali, punto di incontro funzionale all’interscambio commerciale tra l’area dolomitica ed il Nord-Est italiano e volano di promozione economica per il territorio delle Dolomiti, dove il turismo continua a recitare una parte rilevante come motore dell’economia locale, Longarone Fiere è per Acqua Dolomia un nuovo traguardo nel percorso di sviluppo di relazioni importanti nell’ottica del proseguimento delle attività di promozione e della creazione di sempre nuovi legami con prestigiosi partners strategici.

La Fiera di Longarone infatti ha una storia che parte da lontano: dal 1959 è un punto di riferimento per il panorama fieristico da Venezia a Cortina D’Ampezzo che conta mediamente 150.000 visitatori l’anno e una superficie espositiva di 17.000mq.

Un vero fiore all’occhiello delle Dolomiti che ogni anno presenta un calendario con appuntamenti mirati a sviluppo, crescita e valorizzazione della cultura, del territorio e della tradizione: Agrimont, la fiera dell’agricoltura e zootecnia di montagna, Caccia Pesca e Natura, Arte in Fiera Dolomiti, Fiera & Festival delle Foreste, Arredamont, la storica Mostra Internazionale del Gelato Artigianale e il Dolomiti Show in concomitanza con Expo Dolomiti HoReCa che ha avuto un grandissimo successo nel 2019 e sarà una manifestazione di sicuro interesse per il settore alberghiero, della ristorazione e del catering, toccando i temi cruciali dell’agroalimentare.

Acqua Dolomia arriva quindi a Longarone Fiere guardando ad un 2022 che si prospetta come punto di incontro funzionale all’interscambio commerciale, strumento attivo di promozione e di collaborazione economica, anche con riferimento alle vicine Austria e Germania.

Oltre a presenziare in modo stabile all’interno dei Padiglioni con materiali grafici e promozionali e a partecipare attivamente agli eventi fieristici dedicati al settore food, la Linea Exclusive di Acqua Dolomia si prepara ad essere presente sul tavolo dei relatori nazionali ed internazionali che presenzieranno in Fiera in occasione di convegni ed eventi ospitati nel prestigioso Centro Congressi.

“Il legame che ora ci unisce a Longarone Fiere è per noi di grande valore dal punto di vista della valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze – dichiara l’AD di Sorgente Valcimoliana srl, Gilberto Zaina – Anche nell’ottica commerciale siamo certi che si rivelerà un prezioso volano per nuove collaborazioni di rilievo, una vetrina di eccellenza che ci permetterà di far conoscere sempre più l’alta qualità del nostro prodotto.”

“L’accordo con Acqua Dolomia – afferma il Presidente e AD di Longarone Fiere Dolomiti Srl, Gian Angelo Bellati – rappresenta per noi una sinergia importante nella diffusione e nella promozione delle Dolomiti e del tessuto socioeconomico connesso. Un partner strategico non solo per le fiere legate al food, come è logico aspettarsi, ma per tutti i nostri principali eventi”.

SORGENTE VALCIMOLIANA SRL

Sorgente Valcimoliana S.r.l. è l’azienda imbottigliatrice di Acqua Dolomia, unica azienda italiana che imbottiglia l’acqua minerale che sgorga all’interno di un sito UNESCO, nello specifico il territorio protetto del Parco Naturale Dolomiti Friulane.

L’azienda friulana è sorta dalla passione di persone che hanno creduto in un progetto condiviso. In questi anni, la passione si è trasformata, attraverso impegno, sacrificio e costanza e rispetto per l’ambiente, in una realtà aziendale solida e in crescita. Oggi, i valori aziendali rispecchiano i principi originari dei soci fondatori e rappresentano l’intero team che opera all’interno dell’azienda.

Ricerca continua e innovazione caratterizzano Sorgente Valcimoliana S.r.l., fedele al mantenimento della propria identità volta a garantire la qualità del prodotto, con l’obiettivo di continuare a crescere nel mercato italiano e raggiungere una sempre più strutturata presenza all’estero.

Nuove sfide green

Sorgente Valcimoliana srl ha inaugurato nel 2020 una nuova porzione di stabilimento e la nuova linea di produzione altamente tecnologica dedicata al vetro a rendere (VAR), pensata per completare la gamma di prodotti e guardare al mercato “green”. Si è completato così il progetto “Dolomia 2020” che passa il testimone a nuove promesse. VAR, r-PET e green sono le parole chiave e le nuove sfide per gli anni a venire.

LE CARATTERISTICHE DI ACQUA DOLOMIA

Dolomia si distingue per l’alta concentrazione di ossigeno naturalmente disciolto (10.7 mg/L), elemento essenziale per la vita, funzionale a produrre un effetto vitalizzante sugli organi del corpo. Acqua oligominerale fra le più leggere (residuo fisso 118 mg/L) Dolomia è inoltre fonte ideale di idratazione per l’equilibrata concentrazione di minerali nobili, come calcio, magnesio e bicarbonato, preziosi per mantenere l’equilibrio idrosalino dell’organismo umano. Acqua Dolomia alla sorgente ha un pH 8, un valore alcalino ottimale per contrastare l’acidità nell’organismo umano.

Non ultimo il valore del sodio (<0.1 mg/L, <0.00001%) che conferma Dolomia come l’acqua minerale con il più basso contenuto di sodio a livello europeo. Infine, le analisi rilevano la pressoché completa assenza di arsenico (<0,001 mg/L) e di nitrati (<2 mg/L), attestando la purezza di Acqua Dolomia che risulta indicata anche per i più piccoli come decretato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Nel 2013, 2015, 2018 e 2021, Acqua Dolomia ha ricevuto il riconoscimento delle Tre Stelle d’Oro del Superior Taste Award, valutazione assegnata dall’International Taste&Quality Institute, l’Istituto Internazionale del Gusto e della Qualità con sede a Bruxelles, che ha decretato l’eccellenza di Acqua Dolomia.