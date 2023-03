Afds Amatori Calcio Brugnera, 40 anni tra sport e solidarietà

BRUGNERA – La società sportiva Afds Amatori Calcio Brugnera compie 40 anni dalla sua costituzione e inaugura i festeggiamenti con un evento aperto alla comunità in programma sabato 4 marzo, alle 17.15, nella propria sede di via Gramsci, a Maron di Brugnera. Saranno presenti il sindaco, Renzo Dolfi, il presidente dell’Associazione Friulana Donatori di sangue Pordenone, Mauro Verardo, i presidenti delle tre sezioni comunali Brugnera-San Cassiano, Tamai e Maron, assieme al parroco di Maron, don Andrea Dazzan.

La società, guidata dal presidente Valentino Sandrin, andrà ad inaugurare un’opera commemorativa che ha fatto realizzare in memoria del primo posto conquistato, l’anno scorso, dalla propria squadra nell’ambito della prima edizione della “Coppo Dono”. La realizzazione rappresenta una goccia illuminata ed è un omaggio al dono del sangue e ai donatori: dopo la benedizione, sarà posizionato di fronte alla sede sociale. La “Coppa Dono” è un evento organizzato dal Gruppo Giovani della Afds Pordenone, che vede sfidarsi le società iscritte non a suon di goal segnati, bensì di donazioni effettuate.

L’Afds Amatori Calcio Brugnera, nell’edizione 2022, ha superato tutte le altre squadre iscritte quanto a generosità, guadagnandosi il primo premio in denaro di 1.000 euro. Sabato, nel corso dell’evento, devolverà questo premio all’Area Giovani del Cro di Aviano, consegnando un assegno del medesimo importo al dottore Maurizio Mascarin, che sarà presente in rappresentanza dello staff medico da lui diretto.

Al via quindi l’anno dei festeggiamenti per un’Associazione che conta 11 consiglieri e 42 atleti e che, nata nel 1983 su iniziativa di un gruppo di amici e donatori di sangue appassionati di calcio, in questi 40 anni ha fatto della solidarietà il filo conduttore di molte iniziative.

Nel 1999, in particolare, il sodalizio si costituì in società. Sul campo importanti sono stati, tra gli altri, i successi raggiunti dalla formazione biancorossa nel 2002 e nel 2003 con la vittoria del campionato provinciale Figc; nel 2004 il traguardo più prestigioso, ovvero il titolo regionale di categoria. Attualmente la squadra dell’Afds Amatori Calcio Brugnera partecipa al campionato Csi Open 11 provinciale.