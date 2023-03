Grande partecipazione per il pranzo sociale Ail

CHIONS – Grandissima partecipazione di soci,familiari amici e autorità domenica 26 febbraio al ristorante Adriatico di Chions Pn per il consueto pranzo sociale di AIL PORDENONE che ogni anno ripropone un momento di sentita e partecipatissima adesione e condivisione.

Infatti, ben 260 adesioni hanno riempito il locale in ogni ordine di posti tanta è stata, come non mai, la voglia di ritrovarsi e di festeggiare una crescita e una realtà di fatto che si pone senza ombra di dubbio come una delle associazioni di solidarietà più costanti e partecipative nel territorio della provincia pordenonese.

Il Presidente Ail Pordenone Aristide Colombera ha aperto il pranzo con i sentiti e sinceri ringraziamenti e presentando assieme al Responsabile della Comunicazione Stefano Boscariol Il Ministro delle Relazioni con il Parlamento Luca Ciriani al quale hanno fatto seguito gli interventi dell’ ing.Fabio Roncadini per il CentoMedico Torre ( stipulata una convenzione con i soci di Ail Pordenone ),il Direttore del Pordenone Calcio Lucia Buna,( consegna della maglia ufficiale del Pordenone con il numero 23 stampato a significare gli anni della attività di AIL) la Consigliera Comunale Cristina Amirante in rappresentanza del Sindaco Alessandro Ciriani di Pordenone, il Sindaco di Sacile Carlo Spagnol, il dottor. Roberto Dall’ Amico (primario Pediatria Ospedale di Pordenone) la dott.ssa Anna Ermacora assieme al dott. Tonizzo del reparto di Medicina Generale ed Ematologia e anche il dott. Maurizio Rupolo del Cro di Aviano.

Tante altre autorità hanno voluto presenziare a questo fondamentale momento annuale di Ail che serve anche per informare sui lavori fatti e in corso d ‘ opera.

La magica atmosfera che ha potuto anche godere di un breve spazio partecipativo del duomo comico I PAPU ha visto al termine del pranzo il classico taglio della torta con tutto il Consiglio Ail a raccolta.

Non è mancata la richiestissima lotteria con in palio le Uova Pasquali.

A conclusione nella generale e concreta soddisfazione di condivisione è emersa la solida convinzione e prospettica visione di un Ail Pordenone che con costanza, passione, competenza ha toccato le corde e il cuore riuscendo finalmente a mettere in luce e a informare ciò che quotidianamente avviene da 23 anni. “