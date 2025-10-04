Afds Pordenone, congresso annuale, il 5, a Tamai

BRUGNERA – Domenica 5 ottobre Tamai di Brugnera ospiterà il Congresso dell’Associazione Friulana Donatori di Sangue (Afds) di Pordenone.

L’appuntamento annuale, dedicato agli iscritti, si inserisce nel programma dei festeggiamenti per il 60º anniversario dell’Afds Tamai e vedrà la partecipazione dei rappresentanti delle 39 sezioni affiliate alla sede centrale, oltre alle associazioni consorelle del Friuli Venezia Giulia e del vicino Veneto.

Ai festeggiamenti parteciperanno anche il medico, dottor Andrea Bontadini, direttore del Dipartimento Medicina Trasfusionale di Pordenone e Coordinatore Regionale Sangue Friuli Venezia Giulia e l’avvocato Giovanni Musso, presidente Fidas nazionale.

Sarà l’occasione per fare il punto sulle attività e sui risultati ottenuti nella promozione del dono del sangue e per premiare 717 donatori che, nel 2024, si sono distinti per il numero di donazioni effettuate. Verranno inoltre premiate anche le sezioni che hanno raggiunto gli obiettivi annuali.

I dati delle donazioni

Nel 2024, come sottolinea il presidente dell’Afds Pordenone, Mauro Verardo, sono stati raggiunti risultati importanti: «Abbiamo superato l’eccezionale traguardo di 11.000 donazioni, continuando sull’onda della crescita iniziata sette anni fa, quando le donazioni erano 8.000.

Quest’anno stiamo consolidando questo risultato, ma con un’evoluzione significativa: stiamo riducendo le donazioni di sangue intero per incrementare quelle di plasma, in linea con le direttive regionali. La nostra associazione dimostra grande vitalità: oltre mille nuovi donatori si sono uniti a noi nel 2024 e quest’anno ci avvicineremo alla medesima cifra, un risultato eccellente rispetto alla media degli ultimi dieci anni. Tutto questo è possibile grazie a una squadra straordinaria composta da 500 volontari, 39 presidenti di sezione, 9 rappresentanti di zona e il nostro Gruppo Giovani».

Lo sguardo è ora rivolto a giugno del 2026, quando tutte le 39 sezioni dell’Afds Pordenone rinnoveranno il proprio direttivo: tante sono ancora alla ricerca di un candidato presidente. Il Congresso diventerà, quindi, anche un momento per invitare tutti i donatori a diventare “volontari attivi”, garantendo il ricambio generazionale e la continuità delle attività.

Il programma della giornata

Il programma della giornata prevede il ritrovo presso gli impianti sportivi di Tamai, in via San Giovanni XXIII, alle 8.30. Alle 9.30 partirà il corteo verso la chiesa parrocchiale di Santa Margherita Vergine e Martire, accompagnato dalla banda “Amici della Musica di Tamai” e dal gruppo sbandieratori “Vexillum”. Alle 10 sarà celebrata la messa dedicata ai donatori. Alle 11.15, nel salone dell’oratorio, si terrà il Congresso, con il saluto delle autorità e la consegna delle

benemerenze ai donatori. La mattinata si concluderà con il pranzo nella palestra della scuola primaria “A. Sacilotto”.

I premi ai donatori

I premi ai donatori saranno consegnati secondo le seguenti categorie:

• Goccia d’oro con rubino: 150 donazioni uomini, 120 donne

• Goccia d’oro con smeraldo: 125 donazioni uomini, 100 donne

• Goccia d’oro: 100 donazioni uomini, 80 donne

• Pellicano d’oro: 80 donazioni uomini, 65 donne

• Pellicano d’argento: 65 donazioni uomini, 50 donne

• Distintivo d’oro: 50 donazioni uomini, 40 donne

• Distintivo d’argento: 35 donazioni uomini, 25 donne

• Diploma di benemerenza: 10 donazioni uomini, 8 donne.