Agosto a Claut: musica, teatro e artigianato

CLAUT – I giorni intorno a Ferragosto saranno densi di eventi di ogni tipo a Claut.

La programmazione ha inizio l’11 agosto con la serata musicale “Radio Conga” che avrà per protagonista la Negrita Tribute Band, la quale salirà sul palco alle 21 in piazza San Giorgio.

Il 12 agosto, piazza San Giorgio sarà nuovamente teatro di un evento: “Peter Pan in Teatro”, in collaborazione con il Terra e Laghi Festival, mentre nella Località Tre Pini risuoneranno le note di Rock N’Plug by The New Tre Pini.

Il giorno seguente, il 13, viale Don Bortolotto ospiterà il mercatino Artigiani della Creatività. Ma non è tutto: al Bar da Mario, alle 11.30, andrà in scena l’appuntamento con “Vivi l’autore: Paolo Patui”, seguito alle 16 dalla musica di Rock N’Plug.

La giornata si concluderà con lo spettacolo comico “A che punto è la rotta?” con i Papu alle 21 sempre in piazza San Giorgio.

Il 14 agosto sarà all’insegna della musica all’Osteria Cellina dalle 12 alle 13 e dalle 17 alle 19.30, e la serata musicale con gli Alterego alle 21, sempre in piazza San Giorgio.

Il 15, la piazza ospiterà la sfilata e concorso di bellezza Miss Italia, mentre il 16 si potrà ridere con lo spettacolo comico “Cono o coppetta” con Ginevra Fenyes. Il 17 vedrà due appuntamenti: alle 18 al Bar Vittoria con “Vivi l’autore: Lorenza Stroppa” e alle 21 in piazza San Giorgio con il Bimbobell Show.

L’18 agosto sarà un giorno di musica e giochi: alle 19 nella chiesa di San Giorgio il duo clarinetto fisarmonica delizierà gli ascoltatori, mentre alle 21 in piazza i giochi saranno protagonisti con i ragazzi di Sport&Fun.

La settimana di Ferragosto si concluderà con il weekend del 19 e 20, in cui Claut ospiterà la terza edizione di “Aria delle Dolomiti”: un evento che combina natura, tradizione, gastronomia, sport e musica. Due giorni immersi nella bellezza delle Dolomiti, dalle 11 fino al calar del sole.

Con una programmazione così variegata, agosto a Claut promette di essere un mese indimenticabile per residenti e visitatori.