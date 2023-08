Atp Challenger Cordenons, in semi derby Gigante-Dalla Valle

CORDENONS – Entra sempre più nel vivo la 20° edizione dell’Atp Challenger di Cordenons, dotato di un montepremi da 80mila dollari, che si disputa sui campi in terra rossa dell’Eurosporting.

Nella parte bassa del tabellone sarà un derby a tinte azzurre a decretare uno dei finalisti della 20°edizione del torneo: saranno infatti Matteo Gigante, testa di serie numero 4 ed Enrico Dalla Valle ad affrontarsi per un posto al sole nella finale di domenica 13 agosto alle 18.

Matteo Gigante (testa di serie numero 4 e n.202 Atp) conquista la seconda semifinale stagionale nei tornei challenger, nell’altra circostanza in cui ha centrato il penultimo atto del torneo ha poi trionfato a Tenerife 3, sconfiggendo con il punteggio di 6-1 7-6 l’argentino Hernan Casanova. Prestazione maiuscola del romano che nel secondo set ha fermato il ritorno prepotente del tennista albiceleste.

Nel primo set Gigante ha tenuto fede al suo cognome “giganteggiando” in lungo e in largo con il servizio e nell’utilizzo della sua “chela” mancina per buona parte degli scambi. Casanova non è riuscito a opporre la benché minima resistenza ed il parziale è finito rapidamente nelle mani del 21enne romano. In avvio di seconda frazione Gigante è scappato subito sul 3-1, prima di accusare un passaggio a vuoto rischiando di incassare il break del 3-4.

Il romano dopo essersi salvato è capitolato comunque nel momento in cui serviva per il match sul 5-4. A quel punto Casanova ha iniziato a crederci ed ha operato il sorpasso sul 6-5, l’azzurro però non ha più tremato ed è approdato al tie-break. Dopo essere partito sotto per 2-0 ha infilato cinque punti consecutivi ed ha chiuso l’incontro.

Avvio in equilibrio tra i due giocatori che si sono affrontati con scambi da fondo campo, spesso conclusi con errori non forzati da parte di uno dei due contendenti.

Nel settimo game è arrivato il momento spartiacque del primo set, con Dalla Valle che ha brekkato l’argentino e sul successivo turno al servizio ha annullato una doppia palla break. Gomez ha accusato il colpo e ha ceduto nuovamente il servizio del definitivo 3-6. Nel secondo set il 25enne di Ravenna ha preso ulteriormente in mano il controllo degli scambi ed è fuggito sul 4-0 con un doppio break. Dalla Valle ha chiuso 6-1 l’incontro con uno sventaglio di dritto.

Nella parte alta accede alla semifinale l’austriaco Lukas Neumayer (n.251 Atp) che supera in rimonta il francese Matteo Martineau in 3 set (1-6 6-4 6-0). Partita dai due volti che sembrava totalmente dalla parte del tennista transalpino, ma da metà del secondo set in avanti, è diventata dominio del 21enne di Salisburgo. Per Neumayer è la seconda finale stagionale, nel circuito challenger, dopo quella raggiunta nella città di Mozart. In attesa di sapere chi sarà il suo avversario tra il pordenonese 30enne Riccardo Bonadio, testa di serie numero 3 e lo spagnolo Carlos Sanchez Jover.

RISULTATI QUARTI DI FINALE TABELLONE SINGOLARE:

SERENA MANIVA CENTRE

[4] M. Gigante (ITA) – H. Casanova (ARG) 6-1 7-6 (2)

[WC] E. Dalla Valle (ITA) – [Q] F. Gomez (ARG) 6-3 6-1

L. Neumayer (AUT) – M. Martineau (FRA) 1-6 6-4 6-0

[3] R. Bonadio (ITA) vs C. Sanchez Jover (ESP)

RISULTATI SEMIFINALI TABELLONE DOPPIO:

[1] T. Arribage (FRA) / L. Sanchez (FRA) vs N. Kaliyanda Poonacha (IND) / A. Taylor (AUS)

G. Fonio (ITA) / F. Forti (ITA) vs F. Gomez (ARG) / M. Willis (GBR)