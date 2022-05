Ail, grande successo per prima edizione Torneo Burraco

AVIANO – Grandissimo successo, non solo di partecipazione ma anche per l’entusiasmo raccolto nella prima edizione del Torneo di Burraco organizzato da AIL PORDENONE presso la Fondazione Aurelio Lama di Via Maur 28 a Marsure di Aviano.

Ben 52 iscritti distribuiti in 13 tavoli hanno dato vita a interessanti sfide dalle ore 15 alle 19.

Fra vinti e vincitori comunque è prevalso lo spirito di solidarietà che è stato motivo principale dell’iniziativa.

Le quote di di iscrizione, infatti ,sono confluite nei progetti in divenire come ha correttamente e onestamente espresso il Presidente Ail Pordenone Aristide Colombera nei suoi saluti iniziali e nei ringraziamenti rivolti a tutti ma anche alle instancabili volontarie che si sono adoperate per allestire i premi e l’apprezzato rinfresco.

Stefano Boscariol