Ail Pordenone, domenica 12 settembre giornata dedicata a Cristian e Davide

SACILE – Domenica 12 settembre si ripresenta la tanto attesa giornata dedicata a Christian e Davide che Ail Pordenone ricordano, per non dimenticare, con questa iniziativa di solidarietà, movimento e intrattenimento.

Si tratta della terza edizione di ” Solidarietà i movimento ” che comprende una marcia non competitiva con 3 percorsi di 7- 12- 20 km e partenza dalle ore 8 alle ore 9.30 presso la Sagra di San Michele di Sacile.

Ma non solo la marcia in un evento che avrà alle ore 9 presso il Circolo La Cassia asd , Strada della Rosta 25 di Sacile , momenti di animazione e battesimo della sella anche per i più piccoli partecipanti.

Fra i tanti iscritti e le varie autorità locali e provinciali, hanno dato la loro adesione partecipativa e solidale il duo comico I Papu che durante il pranzo si esibiranno in uno dei loro tanti e divertenti sketch e composizioni.

Per partecipare alla marcia non è necessaria la prenotazione, il costo dell’iscrizione è di 5 euro. Partenza dal piazzale vicino la chiesa a San Michele (dove fanno la Sagra) con partenza scaglionata dalle 8 alle 9.30.

Il pranzo è previsto alle 12.30 con spiedo e patatine fritte presso il maneggio La Rosta con prenotazione obbligatoria entro giovedi 9 settembre per il pranzo con lo spiedo presso Asd La Cassia tel. 335 5650379 e [email protected]

Lo spiedo verrà consumato presso l’area verde e i giardini del maneggio La Rosta di Mario Toffoli che ha li ha messi a disposizione volontariamente.

Per i bambini è prevista animazione e “Battesimo della sella” dalle 9 alle 15 è possibile lasciare i bimbi con gli animatori se i genitori vogliono andare a camminare.

Tutto il ricavato servirà a finanziare i nuovi progetti di Ail Pordenone.

Stefano Boscariol