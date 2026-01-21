Air Force One atterra ad Aviano proveniente dal Nebraska

AVIANO – Oggi, 21 gennaio, alle 13.15 è atterrato ad Aviano proveniente dal Nebraska un Boeing 747 E-4A uno dei cinque aerei denominati Air Force One.

Si trattava non dell ‘aereo sui cui viaggiava Trump che, partito dagli Usa per Davos ha dovuto fare ritorno dopo due ore di volo per un guasto (è poi ripartito con un aereo militare dove di solito viaggiano i suoi parenti ed è atterrato a Zurigo e di lì in elicottero è andato a Davos) ma di uno degli aerei utilizzati per il trasporto del presidente degli Stati Uniti con una funzione diversa: il Boeing E-4B, noto come “Doomsday plane”, l’ aereo della Apocalisse.

Non viene impiegato per i normali spostamenti presidenziali, ma è progettato per garantire la continuità del comando e delle comunicazioni in caso di crisi.

Il velivolo è descritto dall’Aeronautica militare Usa come un “centro di comando, controllo e comunicazione ad alta capacità di sopravvivenza”.

L’aereo, infatti, è equipaggiato per operare come centro operativo aereo per il presidente, il segretario alla Difesa e i capi di Stato Maggiore Congiunti nel caso in cui siano inutilizzabili i centri di comando a terra.

Ê ancora a Aviano a disposizione del presidente Trump, di solito questo aereo sta vicino a quello del presidente per interventi di emergenza e Aviano era la base Usa più vicina a Davos e più sicura.

