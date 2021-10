SAN VITO AL TAGLIAMENTO – Alberto Bernava, appoggiato dalle liste Vivere San Vito, Cittadini per San Vito e Alternativa Comune per San Vito, è stato eletto sindaco di San Vito al Tagliamento con il 55,31% per cento dei voti (3.881 votanti).

Al ballottaggio ha superato Valerio Delle Fratte, sostenuto da Forza Italia, Lega Salvini Fvg, Amo San Vito e Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che ha ricevuto 3.136 voti pari al 44,69%.