Pordenone Calcio: ufficiale, Bruno Tedino nuovo allenatore

PORDENONE – Il Pordenone Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima squadra a mister Bruno Tedino. Per l’allenatore pordenonese d’adozione si tratta di un ritorno, avendo già guidato il Pordenone in 4 stagioni per 160 partite complessive. Ha firmato un contratto sino a giugno 2022 (con opzione di rinnovo pluriennale).

Per Tedino, tecnico dalla notevole conoscenza calcistica, apprezzato dall’ambiente per la grande cultura del lavoro e gli importanti valori umani, si tratta della terza esperienza al Pordenone. L’ha allenato nelle stagioni 2015/2016 e 2016/2017, importantissime per risultati e gioco espresso, conclusesi entrambe in semifinale playoff Lega Pro (84 panchine, con 1,73 di media punti), e nelle annate 1999/2000 e 2000/2001, in Serie D.

Entrano a far parte dello staff tecnico anche l’allenatore in seconda Carlo Marchetto, già neroverde dal 2015 al 2017, e il collaboratore tecnico Alcide Di Salvatore.

