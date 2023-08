Alla centrale di Malnisio il nuovo festival Energia d’agosto

MALNISIO – Nell’incantevole e suggestiva cornice della Centrale Idroelettrica di Malnisio, l’estate 2023 si accende di una nuova rassegna che prende il titolo dalla funzione per cui la centrale è nata: fornire energia elettrica dall’acqua. Un’energia forte e pura, tanto da riuscire ad accendere le prime luci a Venezia. “Energia d’agosto” è il titolo degli appuntamenti che propongono due novità assolute: “Alba in concerto” e “Acqua corrente”.

Alba in concerto. L’inizio di un nuovo giorno diventa l’avvio del progetto “Energia d’agosto”, con un concerto speciale che mette d’accordo gli appassionati di musica, quegli di cinema, o anche chi vuole semplicemente ripercorrere il filo della propria vita, sulle note di colonne sonore composte da autori ormai entrati nel mito.

Protagonisti dell’evento, in programma domenica 6 agosto alle 6 nel palco all’aperto dell’ex centrale elettrica Pitter è la Nuova Orchestra Ferruccio Busoni di Trieste, eccellenza del Friuli Venezia Giulia diretta dal Maestro Massimo Belli, e il virtuosismo di due grandi concertisti friulani: il violinista Lucio Degani e il fisarmonicista Gianni Fassetta.

Acqua corrente. Tre appuntamenti multimediali coinvolgenti, che superano i confini tra dimensioni ed espressioni artistiche. Una proposta di MaterElettrica, collettivo a geometria variabile da oltre dieci anni attivo nella ricerca informatica e nella produzione di installazioni e performance, tra acqua corrente e corrente elettrica, anima umana e intelligenza artificiale.

1) (In)visibile energia. Inaugurazione nella sala macchine martedì 8 agosto alle 18 dell’installazione site-specific interattiva basata sui concetti di Energia e Trasformazione, con l’obiettivo di rendere entrambi tangibili ai visitatori in forma artistica. Le turbine della centrale diventano l’innesco di un sistema generativo sonoro e visivo, assieme alla sala comandi che diventa il palcoscenico di strutture trasduttrici dell’energia luminosa presente.

Toccando le turbine, dal loro interno si accenderà una luce “pulsante“, contemporaneamente a ciò verrà diffusa una musica nell’ambiente. Per ogni turbina vi sarà una luce e un layer sonoro differente, così che il pubblico abbia sempre un riscontro visivo e uditivo del suo agire. Progetto e realizzazione di Lorenzo Anelli e Carlo Cozzolongo. L’installazione è fruibile al pubblico negli orari di apertura della centrale: i sabati dalle 14 alle 18, le domeniche dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18. In tutti gli altri giorni si effettuano visite per gruppi organizzati, previa prenotazione a [email protected].

2) Anima fluens. Concerto multimediale in programma martedì 8 agosto alle 20.45 con Mater Elettrica Ensemble (Rosaria Stellacci – voce recitante, canto, campane tibetane; Giuseppe Ranoia – voce recitante registrata; Andrea Salvato – Ewi, flauto; Fabrizio Festa – sintetizzatori; Gianpaolo Cassano – live electronics), un appuntamento in cui il concetto di trasformazione, verità e principio fisico tra i più antichi al mondo, si declina in lettura, intenzionalmente poetica e musicale, di questo costante mutamento, una trasformazione che coinvolge il mondo intero, i singoli individui, i loro corpi e le loro anime.

3) Sinerg-Ia. Lunedì 14 agosto alle 18 il concerto multimediale proposto da MaterElettrica Ensemble (musiche di Antonio Colangelo, Fabrizio Festa, Mario Spada, immagini di Erika Nolè con Rosalia Stellacci, voce recitante; Badria Razem, voce; Mario Spada, voce e Live electronics; Antonio Colangelo, Live electronics; Fabrizio Festa, sintetizzatori) si basa sulla cooperazione tra intelligenza umana e artificiale, un binomio che genera una nuova struttura artistica combinata e che si declina in forme creative sospese tra algoritmo e ingegno. Le immagini e i suoni si uniscono al gesto e alla voce umana in un’energia ibrida, così come in parallelo l’acqua genera elettricità confluendo nelle turbine.

Fil rouge è il concetto di generazione, frutto della rivoluzione degli algoritmi nel mondo dell’arte: a schemi compositivi chiusi si sovrapporranno complessi spazi improvvisativi.

Le immagini, realizzate interamente dal vivo, si intersecheranno a videoproiezioni generate dall’intelligenza artificiale, fino a compilare un’opera unica e determinata. I testi, strettamente legati al concetto di acqua ed energia, in forma estemporanea saranno generati da intelligenza artificiale, infine selezionati, interpretati e recitati da voci umane e artificiali. Sinerg-IA porterà lo spettatore all’interno di spazi reali e virtuali nei quali reinterpretare artisticamente il rapporto uomo-macchina, con una particolare attenzione ai concetti di innovazione e sperimentazione. Con Fabrizio Festa ai sintetizzatori e Antonio Colangelo live electronic.

L’ingresso a tutti gli eventi è libero. Per informazioni [email protected]