Amici Musica “Salvador Gandino”, l’11 dicembre concerto Orchestra “Città di Ferrara”

PORCIA – Sabato 11 Dicembre alle ore 20.30, nell’ambito delle manifestazioni Natalizie, alla chiesa di Sant’Agnese di Rorai Piccolo, Porcia, si terrà il concerto dell’Orchestra “Città di Ferrara”, organizzato dall’Associazione Amici della Musica “Salvador Gandino” in collaborazione con il Concorso Internazionale “Città di Porcia”, la Regione Friuli Venezia Giulia, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Porcia e la Fondazione Friuli.

L’Orchestra “Città di Ferrara”, nata nel 1992 con il sostegno di Claudio Abbado in collaborazione con i musicisti della Chamber Orchestra of Europe, è diretta dal m° Maffeo Scarpis.

Le arie saranno eseguite dalla soprano Eva Dorofeeva che ha al suo attivo numerose esibizioni nei Teatri italiani e ucraini. Verranno eseguiti brani di Mozart, Puccini, Haendel, Franck e Caccini.

L’ingresso al concerto è gratuito, fino ad esaurimento posti, con obbligo di green pass.

ORCHESTRA “CITTA’ DI FERRARA”

L’Orchestra Città di Ferrara, nasce nel 1992 con il sostegno di Claudio Abbado attraverso un innovativo progetto di collaborazione con i musicisti della Chamber Orchestra of Europe, creando le basi per una stretta collaborazione con il Teatro Comunale di Ferrara dove ha sede organizzativa. Il primo concerto ha avuto luogo al Teatro Comunale di Ferrara con musiche del Novecento ispirate alla mostra su Marc Chagall. Le più significative e caratterizzanti esplorazioni hanno tuttavia riguardato il repertorio del Novecento: non soltanto i classici Stravinskij, Hindemith, Bartòk, De Falla, Schönberg, Prokof’ev, Ravel ma soprattutto i contemporanei come Berio, Sciarrino, Corghi, Battistelli. Varia e articolata l’esperienza nell’opera e nel balletto.

Da citare: La clemenza di Tito di Mozart, la prima italiana di The death of Klinghoffer di Adams, la prima esecuzione assoluta di Isabella di Azio Corghi al Rossini Opera Festival di Pesaro, Le nozze di Figaro al Festival di Montepulciano, Il lago dei cigni con il “Ballet de l’Opéra de Paris” e Romeo e Giulietta di Prokof’ev con il Balletto dell’Opera di Monaco di Baviera. Negli anni l’orchestra ha improntato la sua attività nel campo operistico maturando un vasto repertorio che annovera i più importanti titoli ella tradizione italiana, da Rossini a Verdi, Bellini, Donizetti, Mascagni, Puccini. Hanno collaborato con l’Orchestra, direttori e solisti come William Conway, Douglas Boyd, Paul Meyer, Arnoldo Foà, Lucio Dalla, Sergio Alapont, Maffeo Scarpis, Laura Marzadori e Laura Bortolotto. Una delle ultime iniziative dell’Orchestra è la riscoperta di capolavori del repertorio violinistico, finora trascurati dai tradizionali circuiti concertistici, di autori come Wolf-Ferrari, Sinigaglia, Viotti, Wieniawski, Ernst, quest’ultimi incisi recentemente dall’orchestra con il violinista Christian Joseph Saccon sotto la direzione del M° Scarpis.

EVA DOROFEEVA – Soprano

Giovane soprano ucraina, si diploma al liceo musicale di Chernivtsy sua città natale. Possiede un

timbro lirico pieno ideale per i ruoli di Manon Lescault, Traviata, Rondine, Boheme, Liu. Debutta giovanissima al Teatro dell’Opera di Kiev e successivamente entra a far parte della compagnia stabile del Teatro dell’Opera di Dnepropetrovsk (Ucraina), in cui debutta in tantissimi ruoli tra cui Violetta in Traviata, Musetta in Boheme, Gilda in Rigoletto. Si esibisce poi nei Teatri più importanti dell’Ucraina tra cui Odessa, Donetsk, Lviv e Kharkov. Nel 2016 entra a far parte della prestigiosa Accademia del Festival Pucciniano di Torre del Lago, perfezionandosi con i M° Maria Pia Ionata e Fiorenza Cedolins. Inizia anche in Italia una proficua attività da solista esibendosi in rinomati Festival come: Festival Puccini, Taormina Festival e in Teatri come: Teatro Giglio di Lucca, Teatro Rossetti di Chieti, Gran Teatro Puccini e Teatro Rossini di Pesaro.

SCARPIS MAFFEO – Direttore d’Orchestra

Maffeo Scarpis, debutta in Toscana nel 1993 dirigendo “La Traviata” di Giuseppe Verdi. Successivamente si afferma in due concerti a Roma e Milano con la Metropolitan London Symphony. A lui vengono affidate diverse prime esecuzioni assolute, come il concerto per tromba e orchestra di Ynam Leef con la Israel Symphony Beersheva, la prima esecuzione italiana del Requiem di John Rutter registrata da RAI TRE con l’Orchestra Haydn di Bolzano e il concerto per violoncello di Sven-Tùùr con l’Orchestra di Padova e del Veneto. I numerosi concerti con orchestre internazionali, quali l’Orchestra del Teatro Hermitage di St. Pietroburgo, la MAV Symphony di Budapest, e le innumerevoli collaborazioni con orchestre italiane, tra le quali citiamo solo l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, lo hanno portato a dirigere in prestigiosi teatri quali: la Recanati Hall di Tel-Aviv, lo Stein Auditorium di New Delhi, il Bhabha Theatre di Mumbay, la Sala Verdi del Conservatorio di Milano, il Teatro Petruzzelli di Bari, e il Palazzo Laterano di Roma. Ha registrato per Radio RAI, RAI TRE e RAI International e inciso per le case discografiche Fonit-Cetra, Wide Classique e Velut Luna. Dal 2003, Maffeo Scarpis è Assistente alla Direzione Artistica dell’Orchestra di Padova e del Veneto e Direttore Artistico di “Castelfranco Classica”.