Anna ha visto la luna, concerto per la donna a Tramonti

TRAMONTI DI SOPRA – In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, a Tramonti di Sopra, nella meravigliosa e sempre più apprezzata Val Tramontina, sono in programma due appuntamenti di rilievo, sia dal punto di vista sociale che culturale.

Alle 16:00 in piazza Verdi, nel corso della Festa dedicata alla Madonna della Salute, è in programma l’inaugurazione della “Panchina Rossa”, simbolo che in sempre più luoghi viene posizionato per ricordare che il femminicidio e la violenza sulle donne, fisica, psicologica, economica, lo stalking non devono più esistere.

Alle 17:00 invece avrà luogo il significativo concerto organizzato dall’Associazione CulturArti, la stessa che, con la collaborazione di Ri.natura, ha portato in Val Tramontina quest’estate Luigi Maieron e Toni Capuozzo.

Presso la Sala Polifunzionale di Tramonti di Sopra, in Via Monte Rest, andrà infatti in scena “Anna ha visto la Luna”, concerto ed evento multimediale realizzato dal celebre Edoardo De Angelis, che apre proprio a Tramonti la tournée dello spettacolo.

De Angelis, uno dei più noti cantautori italiani, nel corso della sua lunga carriera ha collaborato con molti tra i più grandi nomi della canzone d’autore italiana, da Baglioni a De Gregori; è stato anche produttore e discografico, ed è entrato nella storia della musica leggera italiana come autore della celebre Lella, che è diventata un evergreen della canzone d’autore italiana.

Con “Anna ha visto la luna”, le voci della letteratura, della poesia, della canzone d’autore, la forza delle immagini sono raccolte ed espresse al pubblico per significare l’impegno quotidiano contro la violenza di genere. Storie d’amore e di vita, in questo recital di Edoardo De Angelis, dedicato a tutte le donne alle quali non siamo mai sufficientemente riconoscenti.

In questo evento multimediale, fra canzoni e proiezioni, risalta il segno più evidente e dichiarato dell’impegno civile e sociale dell’autore: canzoni aperte allo slancio sentimentale, ma lontane dal vicolo cieco della retorica; canzoni che si stringono una all’altra, come fiori raccolti in un cesto, pronti all’offerta. Canzoni diverse tra loro, ma legate assieme dal nastro rosso della volontà di porgere un ringraziamento sincero, dal profondo del cuore, a tutte le donne del mondo, per la loro preziosa, insostituibile presenza.

L’evento, a Ingresso Libero, è realizzato con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, con il patrocinio del Comune di Tramonti di Sopra e in collaborazione con l’associazione Voce Donna Onlus di Pordenone.

Alberto Cancian