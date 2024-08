Atp Challenger 75 Cordenons, Riccardo Bonadio esalta il centrale

CORDENONS – Giornata dedicata al completamento del secondo turno all’Atp Challenger 75 di Cordenons, giunto alla 21esima edizione e dotato di un montepremi da 82.000 dollari.

Nella sfida generazionale tra il 31enne idolo di casa Riccardo Bonadio, all’ultimo torneo ufficiale da professionista e il promettente 18enne austriaco Joel Schwaerzler, ha prevalso il tennista di Azzano Decimo con il punteggio di 7-5 6-3.

Il primo set è vissuto su un altalena di emozioni con Bonadio che davanti alle tribune gremite del centrale è scattato subito sul 2-0.

Dopo non aver capitalizzato l’occasione per il 3-0, il friulano è incappato in un passaggio a vuoto che ha permesso all’austriaco l’aggancio sul 2-2. Nel sesto game Bonadio non è riuscito a capitalizzare cinque palle break accusando psicologicamente il colpo con conseguente 4-2 per Schwaerzler.

Sul 5-3 l’austriaco ha accusato un lungo passaggio a vuoto nel quale il friulano ha saputo trovare un pertugio infilando quattro giochi consecutivi, conditi da uno splendido passante di rovescio a fil di rete che ha tagliato le gambe all’austriaco per il 7-5 Bonadio.

Nella seconda frazione dopo un avvio equilibrato con una palla break per parte, Bonadio è salito in cattedra nel sesto gioco e dopo avere allungato fino al 5-2, ha chiuso sul definitivo 6-4. “Il ragazzo si farà” diceva Francesco De Gregori nel celebre brano “La leva calcistica della classe “68”, ma per questa volta è il veterano ad avere la meglio.

Nel primo incontro disputato sul campo centrale SerenaManiva il lituano Vilius Gaubas, testa di serie numero 4, conquista la qualificazione ai quarti di finale sconfiggendo 6-2 6-4 l’argentino Luciano Emanuel Ambrogi, proveniente dalle qualificazioni. Nel primo set Gaubas ha dominato letteralmente l’avversario incapace di contrastare la spinta da fondocampo del lituano, autore anche di un punto spettacolare, il più bello fin qui del torneo cadendo all’indietro per poi rialzarsi e piazzare il dritto vincente.

Nella seconda frazione Ambrogi ha cercato di imbrigliare il gioco del lituano ed è riuscito a scappare sul 2-0. Gaubas in quel frangente ha dimostrato di poter disporre di una maggiore varietà di colpi e dopo avere riagganciato l’avversario sul 2-2, ha piazzato il break del sorpasso sul 4-3.

L’argentino non ancora domo ha controbreakkato l’avversario forse in preda a uno dei rari passaggi a vuoto dell’incontro. Gaubas, semifinalista nel challenger 100 di Verona, a quel punto ha alzato nuovamente il rendimento del suo gioco e ha chiuso sul definitivo 6-4.

Senza storia il derby tra Lorenzo Giustino e Samuel Vincent Ruggeri, con il 32enne napoletano che si è imposto con un perentorio doppio 6-1 senza mai dare spazio all’avversario, ad eccezione di 4 palle break prontamente annullate senza troppi patemi.

Stesso copione nella sfida tra lo spagnolo Carlos Taberner e l’austriaco Sandro Kopp con l’iberico che ha mostrato una solidità mentale e negli scambi da fondocampo a tratti incontenibile da Kopp. 6-4 6-3 il punteggio finale di un incontro che non ha mai dato l’impressione di essere in bilico fin dalle prime battute.

Venerdì 9 agosto a partire dalle 13 prenderanno il via i quarti di finale del tabellone di singolare e le semifinali del tabellone di doppio.

Tutte le partite del torneo saranno trasmesse in diretta streaming su https://tennis.euro- sporting.it/live-stream-atpchallenger24/. Quest’anno ci sarà la copertura televisiva di SuperTennis degli incontri programmati sul Campo Centrale SerenaManiva.

RISULTATI SECONDO TURNO TABELLONE SINGOLARE:

[4] Vilius Gaubas (LTU) b. [Q] Luciano Emanuel Ambrogi (ARG) 6-2 6-4

Lorenzo Giustino (ITA) b. Samuel Vincent Ruggeri (ITA) 6-1 6-1

Carlos Taberner (ESP) b. [Alt] Sandro Kopp (AUT) 6-4 6-3

[WC] Riccardo Bonadio (ITA) b. Joel Schwaerzler (AUT) 7-5 6-3