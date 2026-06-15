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Aviano: armi nucleari, Gip rinvia archiviazione

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

AVIANO – Testate nucleari Usa ad Aviano’, gip rinvia la decisione . sull’archiviazione. Su questo i promotori dell’istanza si oppongono alla richiesta della Procura di Pordenone.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone si è riservato di decidere sull’opposizione all’archiviazione presentata da cittadini e sodalizi sulla presunta presenza di armi nucleari statunitensi nella Base Usaf di Aviano. La decisione arriverà tra qualche settimana anche per la carenza di organico della cancelleria.

I ricorrenti chiedono la rimozione delle testate atomiche ritenute presenti nella base: sedici promotori, sostenuti da oltre trenta associazioni (tra cui Anpi e Cgil), sollecitano nuovi accertamenti e l’interrogatorio del comandante americano.

Durante l’udienza è stato letto anche un messaggio del fisico Carlo Rovelli, tra i firmatari dell’iniziativa. La Procura ha chiesto l’archiviazione, come a Roma e Brescia, dove erano state presentate istanze analoghe. Secondo fonti statunitensi di analisti ad Aviano ci sarebbero 12 testate nucleari di ultima generazione.

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