Ferragosto in città, il mercato del sabato non si ferma

PORDENONE – Anche a Ferragosto le bancarelle tornano ad animare il centro di Pordenone. Il tradizionale mercato del sabato è infatti confermato anche nella giornata festiva, con gli operatori presenti dalle 8 alle 14. Un appuntamento che, nonostante la particolarità della giornata, mantiene così vivo il cuore della città e offre a cittadini e visitatori un’occasione di incontro.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è l’assessore al Commercio Emilio Badanai Scalzotto: «Il mercato rappresenta un punto di riferimento per la città e contribuisce, anche in una giornata particolare come Ferragosto, a mantenere vivo e frequentato il centro».

La conferma dell’appuntamento, aggiunge l’assessore, significa «offrire un servizio a cittadini e visitatori e, allo stesso tempo, creare un’ulteriore occasione di incontro e socialità».

Badanai Scalzotto ha infine rivolto un ringraziamento agli operatori che hanno scelto di essere presenti anche nel giorno festivo: «Anche attraverso il loro lavoro contribuiamo a rendere Pordenone una città viva, attrattiva e aperta anche nei giorni di festa».