Aviano, secondo volo cargo USAF per il Golfo

Provincia
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

AVIANO – Secondo volo da Aviano diretto alla penisola del Golfo mediorientale del secondo Galaxy C5-M martedì sera poco dopo le 22.15. L’ aereo era arrivato ad Aviano il 25 febbraio dalla base USAF di Al Udeid a pochi chilometri da Doha capitale del Qatar. Il velivolo appartiene alla sezione Travis del trasporto aereo militare americano con base nella strategica installazione dell’U.S. Air Force situata a Fairfield, California, gestita dall’Air Mobility Command.

Conosciuta come “Gateway to the Pacific”, ospita il 60th Air Mobility Wing, il più grande stormo di mobilità aerea per personale, gestendo aerei cargo C-5M Super Galaxy, C-17 Globemaster III e cisterna KC-46A Pegasus. L’aereo può trasportare 100 militari equipaggiati oltre a diverse tonnellate di merci, fra le quali armi, automezzi, elicotteri, sistemi di difesa radar e missilistici.

Anche per questo volo come per quello di lunedi sempre da Aviano, dopo aver sorvolato le coste egiziane ha disattivato il trasponder (il sistema di tracciamento radar) evitando così di tracciare il volo fin sulla base di atterraggio ma non è escluso che sia atterrato in Qatar. Martedì sera alle 21.30 è atterrato ad Aviano un Boeing C17-A Globemaster arrivato dalla Svezia, base aerea di Bardufoss all’estremo nord della penisola svedese.    Al.Rin.

