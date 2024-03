Baobab, tante scarpette rosse per ricordare i diritti delle donne

PORCIA – Tantissime scarpette rossa per ricordare l’importanza dei diritti delle donne. Parte dalla Libreria Baobab di Porcia un’originale iniziativa promossa in occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna.

Un idea che – come spiegano le titolari, Alice Maddalozzo Della Puppa e Elena Pavan – non immaginavamo potesse avere una così ampia diffusione e una risposta unanime. Un segnale positivo – aggiungono – che forse, non cambierà la situazione di disparità che vede oggi, coinvolto il mondo femminile, non fermerà – anche se noi lo vorremmo – la violenza di genere. ma di sicuro, testimonia un profondo coinvolgimento e una sensibilità su questo tema di ogni realtà di Porcia. Siamo un luogo, uno spazio di cultura e di scambio di idee, ci pareva importante lanciare un segnale che testimoniasse la volontà di sentirsi impegnati su questo fronte.

Le adesioni a Porcia sono state unanimi. In questi giorni infatti, ogni vetrina e ogni realtà commerciale del centro cittadino anche nelle zone limitrofe, ha scelto di esporre sulla vetrina o altrove, in evidenza, una scarpetta rossa, senza scritte o slogan, semplice e di diverse misure o modelli, disegnata da Silvia Lanfrit, che lavora con noi in libreria”.

Un messaggio chiaro che non ha bisogno di essere accompagnato da altre frasi essendo tristemente noto anche per i recenti fatti di cronaca che testimoniano come ogni tre giorni una donna venga uccisa da uomo. L’impegno di Baobab va anche nella direzione del raggiungimento di una parità fra uomini e donne nella nostra società sotto ogni aspetto e sostenga una cultura del rispetto a partire dalle giovani generazioni.

Paola Dalle Molle