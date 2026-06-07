Camminata Ail in ricordo di Christian e Davide

SACILE – Il quartiere di San Michele e la sua Parrocchia hanno rivissuto una storica e tradizionale marcia non competitiva di 7 e 12 chilometri.

Un appuntamento che Ail Pordenone nella sua lunga storia ha in calendario proprio a giugno, fra le innumerevoli iniziative nate per la solidarietà e raccolta fondi.

Questo evento racchiude non solo i canonici scopi che servono ad aiutare i vari progetti in ambito ematologico ma esprime un sempre vivo e sincero ricordo affettivo per Christian e Davide figli di famiglie da sempre promotrici della nascita della associazione pordenonese.

Tempo splendido e percorso in mezzo alla natura e colline di Caneva arricchito da 2 punti ristoro molto curati e apprezzati dai partecipanti, hanno reso il tutto molto sereno e felice.

Al termine della camminata grazie anche alla Associazione Sagra di San Michele ad accogliere gli iscritti presso il piazzale retrostante sono sta offerti dei gustosi panini per tutti.

Stefano Boscariol