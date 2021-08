Caneva, il 29 agosto la grande festa del FigoMoro

CANEVA – Dopo la raccolta dei fioroni avvenuta a luglio, siamo entrati da poche ore nel vivo della maturazione del FigoMoro da Caneva, uno dei prodotti tipici di eccellenza del nostro territorio.

Proprio per far apprezzare e conoscere questo frutto nel periodo migliore della raccolta, domenica 29 agosto ConCentro, azienda speciale della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, il Comune di Caneva e il Consorzio per la Tutela e valorizzazione del FigoMoro da Caneva, organizzano In campagna col FigoMoro, iniziativa rivolta agli appassionati dell’enogastronomia e della natura che si svolgerà principalmente a Villa Frova, sempre a Caneva.

Il programma prevede visite guidate al sito UNESCO del Palù e alle risorgive, tour esperienziali ai frutteti per la raccolta del FigoMoro anche con il noleggio di e-bike e la possibilità di prenotare un kit degustazione a base di FigoMoro. Occasione che permetterà di scoprire e conoscere il FigoMoro attraverso le interpretazioni del cuoco Federico Mariutti.

La manifestazione, parzialmente ridimensionata nel rispetto delle norme in materia di sicurezza pandemica, è resa possibile dalla collaborazione con Società Prealpi Cansiglio, Panta Rei e naturalmente ai produttori e alle cantine del territorio.

Il programma

Per tutta la giornata, a Villa Frova (dalle 10 alle 20) Fiera del FigoMoro di Caneva con stand del Consorzio FigoMoro (prodotto fresco, trasformato), 3 cantine (Rive Col De Fer PN, Pradego, Azienda Agricola Bazzo e Braido C.). Dalle 10 alle 18 opportunità di visite al sito UNESCO del Palù di Livenza e Risorgive in collaborazione con Prealpi Cansiglio.

Dalle 14.30 alle 18.00, visite esperienziali nei frutteti del FigoMoro con raccolta gratuita. Dalle 12 alle 20, sempre a Villa Frova, ritiro del kit di degustazione, realizzato da Federico Mariutti.

In caso di pioggia le visite al sito UNESCO del Palù e ai frutteti saranno annullate.

Rimarrà comunque la possibilità di acquistare i prodotti e ritirare il kit degustazione presso Villa Frova. Ulteriori info su www.pordenonewithlove.it