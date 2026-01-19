Casarsa, é scomparso lo stimato professionista Enrico Giordano

CASARSA – È mancato all’età di 77 anni il geometra Enrico Giordano, dopo una lunga malattia, affrontata sempre con grande dignità e profonda umanità, amorevolmente accompagnato e accudito dalla moglie Lucilla, sposata 45 anni fa e già storica dipendente di Confartigianato Pordenone, dal figlio Paolo, imprenditore agricolo.

Geometra libero professionista, per via del proprio lavoro e del proprio impegno nel volontariato locale, Giordano era assai stimato nella comunità di Casarsa, che ha accolto con commozione la notizia della sua morte. Innumerevoli edifici a Casarsa e nei paesi limitrofi portano la sua firma, tra cui l’hotel ristorante Novecento. È stato anche membro del gruppo tecnico che si è occupato della progettazione della nuova sede della Cooperativa di Casarsa. Qualunque fosse la commissione, era molto apprezzato per la meticolosità e la professionalità con cui portava a termine il lavoro.

Di carattere riservato, ha sempre posto il valore della famiglia al di sopra di tutto ed è stato profondamente credente fino all’ultimo istante, quando ha ricevuto il sacramento dell’estrema unzione. Accanto all’impegno per le persone care e per il lavoro, ha coltivato anche la passione per la fotografia, nella quale amava riversare tutto il suo talento creativo. Dotato di grande manualità, i famigliari lo ricordano per il suo spiccato ingegno, che lo rendeva a tutti gli effetti un maestro artigiano sempre pronto a sorprendere con le proprie creazioni o riparazioni.

Fin da giovanissimo si è dedicato all’attività sportiva, militando nelle squadre di calcio di Casarsa, Valvasone e Motta di Livenza. Anche questo impegno non è venuto meno nel tempo, tanto che successivamente è stato anche vice presidente dell’associazione Vecchie Glorie Calcio di Casarsa.

Ha ricoperto il ruolo di amministratore della Cooperativa di consumo di Casarsa e si è sempre speso nel volontariato a livello locale, ricevendo in cambio l’apprezzamento e la stima dell’intera comunità.

Le esequie funebri si terranno mercoledì 21 gennaio, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di Casarsa, ove la salma giungerà dalla Casa Funeraria Eredi Querin di San Vito al Tagliamento. Dopo i funerali, la salma proseguirà verso il cimitero di Casarsa. Il Santo Rosario verrà recitato martedì 20 gennaio, alle 18.30, presso la medesima chiesa di Casarsa.

Ringraziando per i tanti messaggi di affetto e di vicinanza fin qui ricevuti, i famigliari hanno voluto rivolgere un pensiero particolare al personale medico e paramedico dell’hospice di San Vito al Tagliamento e del C.R.O. di Aviano, capaci di dispensare cure professionali, mettendo sempre al centro la dignità umana.

Fra i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia anche quello di Confcommercio Pordenone con il presidente Fabio Pillon.