Cimolai apre il punto vendita “Vini Borgo delle Rose” a San Quirino

SAN QUIRINO – È in un territorio unico, caratterizzato dai suoli pietrosi e ben drenati dei “Magredi”, le famose “terre magre” in friulano, che Ivana Cimolai, secondogenita di Armando e Albina Cimolai, decide al termine degli studi universitari di trasformare l’amore per la terra e i suoi frutti in Azienda Agricola.

Con passione e tenacia, da così il via al “Borgo delle Rose”, una tenuta ai piedi della pedemontana Pordenonese che, grazie alla felice posizione ed alle competenze di enologi preparati e viticoltori esperti, amplia negli anni la collezione di vini aromatici fra Sauvignon, Chardonnay, Pinot Grigio, Ribolla e vitigni a bacca rossa Merlot, Refosco, per terminare con sua maestà il Prosecco Doc ed il Rosé.

Coniugando piacevolezza ed equilibrio, i vini del “Borgo delle Rose” coltivano l’ambizione di far emergere dai calici qualità e raffinatezza, valori che la famiglia Cimolai crede siano profondamente radicati nell’affezione e valorizzazione del proprio territorio.

Nonostante la pandemia ancora in corso, i signori Armando e Albina hanno voluto portare a termine il progetto della figlia Ivana, realizzando il “wine shop” per la vendita dei propri vini e prodotti agricoli, e promuovendo al contempo un restyling dell’etichetta.

Apre, così, il punto vendita “Borgo delle Rose” a San Quirino in via San Rocco 79/A ma, nel rispetto delle norme e della tutela della salute dei cittadini, la famiglia Cimolai ha preferito rinviare l’inaugurazione a circostanze di maggior sicurezza. Con piacere, altresì, invita i cittadini amanti del buon vino alla degustazione ed all’acquisto dei vini del “Borgo delle Rose”, dove l’attenzione alla sostenibilità del contesto del Magredi ripaga in qualità.