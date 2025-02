Claut, 7 milioni di interventi per il 2025. Approvato programma opere pubbliche

CLAUT – L’amministrazione comunale di Claut ha approvato il Programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027, un piano di interventi strategici volto a migliorare la qualità urbana, la sicurezza e l’efficienza energetica del territorio. Con un investimento complessivo di oltre 9 milioni di cui 7 milioni di euro circa per il solo anno 2025, il Comune si impegna a realizzare opere fondamentali per il benessere della comunità e per rendere Claut un comune sempre più attrattivo per visitatori e turisti.

Tra gli interventi previsti, grande attenzione è riservata alla sicurezza stradale. Saranno messe in sicurezza le strade comunali e verranno eseguiti lavori di consolidamento idrogeologico dei versanti della Val Settimana con un investimento di un milione di euro. La viabilità ciclo-pedonale verrà potenziata con la realizzazione di nuove infrastrutture nel comprensorio Lesis per collegare la frazione al paese senza utilizzare strade asfaltate, per un importo di oltre un milione di euro.

Parallelamente, il Comune investirà in interventi di riqualificazione urbana e valorizzazione turistica, con la realizzazione di un’area attrezzata per la sosta temporanea di autocaravan (opera da 210 mila euro) e la riqualificazione dell’area urbana De Marco, un progetto dal valore complessivo di 2 milioni di euro. In un’ottica di sostenibilità e riduzione dei consumi energetici, sono previsti lavori di efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione, con interventi mirati per un totale di 430 mila euro.

Non meno rilevanti sono i progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio. Tra questi la ristrutturazione della scuola per canoe di Cellino, sede del Claut Water Sport Center, e la copertura degli impianti di risalita Despolei, interventi da 453 mila euro. Verrà ristrutturata l’ex scuola elementare di Pinedo, opera dal valore di 700 mila euro.

Tra gli altri lavori finanziati dal programma triennale ci sono la manutenzione straordinaria degli stalloni al servizio della Malga Pussa (350 mila euro), la costruzione di una pista forestale in località Monte Ciade (206 mila euro), l’eliminazione delle barriere architettoniche sugli spazi pubblici comunali (150 mila euro), il ripristino dei danni alle foreste causati da calamità naturali (233 mila euro) e la messa in sicurezza della Borgata Sorafin (1,3 milioni di euro).

“Grazie ad una progettualità chiara e ben definita siamo riusciti a intercettare importanti finanziamenti che porteranno benessere alla nostra comunità e al tessuto turistico produttivo” ha commentato il sindaco Gionata Sturam. “Stiamo raccogliendo i frutti di un intenso lavoro fatto in questi anni. Siamo orgogliosi e felici di aver raggiunto questo risultato, ma anche consapevoli che ora bisogna continuare a lavorare in questa direzione e concretizzare nel migliore dei modi tutte le opportunità che questo piano di spesa creerà sul territorio”.